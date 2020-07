Exmujer de Will Smith confiesa al famoso con quién le fue infiel durante su matrimonio

El actor llegó a aceptar que su mujer tuviera una relación Foto: Referencia

La mujer de Will Smith, la también actriz Jada Pinkett Smith, ha sido noticia en las últimas horas por airear algunos de los detalles más personales de su matrimonio con Will Smith en directo y con el actor delante de ella. Una situación muy particular que se ha hecho viral, sobre todo por la reacción de Will Smith.

Jada Pinkett Smith confesó en el programa que se emite en Facebook Red Table Talk, que le fue infiel con el cantante August Alsina en un momento de su matrimonio. Según la actriz, la pareja no pasaba por un buen momento y el matrimonio estaba prácticamente roto.

Lee también: Da positivo a coronavirus la estrella de Bollywood Aishwarya Rai

Esto se produjo en un programa en el que la pareja reafirmaba su compromiso mutuo después de pasar malos momentos emocionales. Momentos que empujaron a la actriz a los brazos de Alsina, con el que incluso llegó a tener una relación 'estable' tal y como revela el programa.

Esta situación fue aceptada por Will Smith, quien terminó aceptando la relación con el cantante. Fue Alsina el que decidió romper la relación con Pinkett Smith. No obstante, por parte de ambos está olvidado y ahora se encuentran en un nuevo punto de 'amor incodicional', tal y como revelaron ambos.