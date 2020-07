Ana Bárbara dedica amoroso mensaje a hijo de Mariana Levy

Foto: Referencia

A pesar de haber terminado su relación con José María Fernández El Pirru, hace unos 10 años, la cantante Ana Bárbara continúa manteniendo una excelente relación con los hijos que el arquitecto tuvo con la fallecida actriz Mariana Levy.

Tanto es así, que los pequeños Paula y José Emilio continúan compartiendo importantes momentos al lado de la intérprete mexicana.

Ana Bárbara no escatima en brindarles amor y contarlos como parte de su familia, ya que los considera sus hijos, al igual que sus retoños biológicos Emiliano, Jerónimo y José María.

Así que la cantante no podía dejar pasar desapercibido el cumpleaños de José Emilio, a quien le dedicó un amoroso mensaje.

“Tengo hijos que traje a la vida y tengo una vida que me trajo unos hijos”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. “¿Sabes hijo? Prácticamente desde que naciste (como tú me haz dicho), me haz llenado de todos los sentimientos, de luz, amor, atenciones. Te amo con toda el alma!”.

En el mensaje, la intérprete confesó que le gustaría pasar más tiempo con el adolescente de 16 años, con quien inició una relación cuando éste apenas tenía meses de nacido.

Figura materna

“A veces me siento con las ganas de estar más tiempo contigo, sé que hemos hecho milagros para alargar nuestros momentos juntos”, dijo. “Sé que aunque siempre he actuado en pro de tu seguridad y con la sensibilidad de madre, seguramente me he equivocado, pero siempre he deseado y esperado tu felicidad! Te amo y extraño hacerte rosquillitas y ver pelis de Cantinflas antes de dormirnos”.

La cantante firmó el mensaje como tu “mami en la tierra”.

Ana Bárbara ha sido una figura materna para el joven y su hermana desde el 2005 tras iniciar una relación con Fernández en medio del escándalo de la muerte de Levy ese mismo año a causa de un ataque al corazón.