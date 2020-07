Billie Eilish a punto de ir a terapia por obsesión con Justin Bieber / Divinity

Justin Bieber ha sido uno de los cantantes más influyentes para Billie Eilish, una artista que, como él, saltó a la fama mundial cuando solo era una adolescente.

Sin embargo, ambos se llevan ocho años de diferencia, por lo que el éxito del artista llegó cuando la autora de Bad Guy era todavía una niña que esperaba, ansiosa, cada una de sus canciones.

Tanto es así que la joven estuvo a punto de ir a terapia por su obsesión por Bieber. Así lo confesaron sus padres, Patrick y Maggie, en el programa radiofónico Me & Dad Radio, que se encuentra disponible en Apple Music.

Los entrevistados explicaron que, allá por 2012, su hija sentía devoción por artistas como Rob Dickinson o Melody Gardot, aunque el "amor" que mostraba por el intérprete no se podía comparar con los demás: era demasiado intenso, lo que les obligó a preocuparse.

Te puede interesar: Mia Khalifa muestra los resultados de su cirugía ( FOTOS)

En este sentido, Maggie se acordó del momento en el que el compositor estadounidense lanzó el videoclip de As Long As You Love Me: "Recuerdo muy bien este video y a ella emocionada porque salía Justin. ¡Solo lloraba y lloraba!".

Así, la madre de la joven desveló el plan que a ella y a su marido se les llegó a pasar por la cabeza: "Consideramos llevarte a terapia porque sentías muchísimo dolor por él".

Justin Bieber quiere "protegerla"

Finalmente, la artista de 18 años no fue a terapia, pero sí conoció a su ídolo. Ambos coincidieron en 2019 en el festival Coachella, donde el intérprete de Yummy confesó, a través de Instagram, que a la joven le esperaba una gran trayectoria en la que "brillar".

En febrero de este año, la joven contó que los comentarios de las redes sociales "le arruinan la vida", por lo que decidió dejar de leerlos. Tras esta confesión, Bieber admitió en una entrevista que sentía miedo por la salud mental de la joven: "Hay que dejar que ella haga lo suyo, pero si alguna vez me necesita, voy a estar para ella. Yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo".

"No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme", expresó, entre lágrimas, demostrando el cariño y la admiración que siente por la jovencísima compositora, una de las voces más aplaudidas en el panorama musical actual.