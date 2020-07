Luego de su embarazo, Sherlyn recupera su peso / Aguajero

Desde que se convirtió en mamá del pequeño André, Sherlyn no ha dejado de compartir en redes sociales detalles de su primer mes como mamá. Esta vez sorprendió a sus seguidores mostrando que ya recuperó su figura.

La actriz alcanzó su peso ideal tras perder los 13 kilos que subió durante su embarazo. En sus historias de Instagram, la actriz habló de los resultados que le ha dado la faja moldeadora postparto que le recomendó una experta en medicina estética.

🎬: #Sherlyn ventila su figura a 5 semanas de dar a luz y aspira muy pronto a volver a tener cuerpo de bikini 🔥 pic.twitter.com/lUalGbJeir — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) July 8, 2020

“No saben qué maravilla, me la recomendó Karen y estoy encantada con los resultados (…) Habrá gente que les diga que usen faja, otras que les digan que no, pero a mí la verdad es que sí me ha funcionado muy bien”, aseguró.

En su siguiente historia, la actriz confesó que, solo cinco semanas después de haber dado a luz, ya había logrado llegar a su peso, destacando que aún le faltaba reafirmar la piel para recuperar su “cuerpo de bikini”.

“Estoy en la semana cinco de que nació André, ya estoy en mi peso, ahora falta, evidentemente, reafirmar y que todo vuelva a su lugar para volver a tener cuerpo de bikini, pero las fajas, en mi punto de vista, sí funcionan, así que por eso les paso el tip, ojalá que les sirva”, agregó.

La conductora también compartió fotografías recientes de su hijo André y habló de los logros que ha tenido.

“¡Estoy creciendo muy rapidito! Sigo usando ropa de new born, pero mis piernas están más largas, ya por la noche logró dormir 5 horas seguidas, mi mami me da leche cada que quiero, ya me fijo en colores muy brillantes y me pongo de buen humor con la música y con las meditaciones que me pone mamá en la noche”, escribió la actriz en la cuenta de Instagram que le abrió al bebé.

Tras someterse a un exitoso tratamiento de inseminación artificial en Estados Unidos, Sherlyn se convirtió en mamá el pasado 30 de mayo. André llegó al mundo pesando dos kilos 500 gramos y midió 51 centímetros.