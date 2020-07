¡Conmoción! Fernando Colunga está de luto / MamasLatinas.com

El actor de televisión, Fernando Colunga, está de luto, pues su padre Don Fernando Colunga, falleció recientemente en la Ciudad de México, luego de viajar desde Miami a la capital del país a recibir quimioterapia por el cáncer que padecía.

Sin embargo, dolorosamente, el padre de Fernando Colunga ya no regresó con vida a su hogar, pues no resistió el tratamiento, y perdió la vida solo y lejos de su familia, pues no quiso que nadie lo acompañara para no arriesgarlos a que se contagiaran de Coronavirus durante el viaje o en el hospital donde recibiría la quimio.

Ya por todos es bien sabido que el famoso actor que fue uno de los galanes más cotizados para las telenovelas hace algunos años, es bastante reservado con su vida personal, por lo que, a pesar que el fallecimiento de su padre ocurrió el pasado mes de mayo, hasta hoy se dio a conocer, a través de la revista TVNotas, que publicó una entrevista con una fuente cercana a Fernando.

De acuerdo con la publicación, Don Fernando padecía cáncer de colon desde el 2019, y aunque parecía que había sido detectado en etapas tempranas, logró desarrollar metástasis, lo que complicó el panorama. Él decidió tratarse en un hospital de la Ciudad de México, pues en Estados Unidos las quimios eran muy costosas.

El actor viajaba junto a su esposa Margarita Olivares constantemente a México, para tomar su tratamiento, sin embargo, la última vez que lo hizo, decidió ir solo para proteger a su familia ante un posible contagio de Covid.

“En esa ocasión don Fer no quiso que su esposa ni su hijo lo acompañaran, pues era un hombre muy protector y amoroso con su familia, y como en el mes de mayo el índice de contagios de Covid-19 era muy alto, no quiso arriesgarlos, así que vino solo”, dijo la fuente.

Mientras tanto, Fernando Colunga, quien les compró hace años una casa frente a la suya para tenerlos cerquita, se encontraba trabajando en su próxima serie Malverde, que se estrenará el próximo 2021.

“Toda la familia pasaba por momentos muy difíciles, sin embargo, aún tenían la esperanza de que todo mejoraría, hasta hace unos meses que el señor se siguió debilitando de nuevo, pues bajó mucho de peso y hasta llegó a pesar 50 kilos”.

“El señor no quería ir para evitar contagiarse de coronavirus; sin embargo, en el mes de mayo fue al hospital de México para poder realizarse otra de sus quimios, pero desafortunadamente se complicó”.

No pudieron despedirse

El papá de Fernando Colunga falleció lejos de su hogar y de su familia, y al momento de recibir la noticia, Fer y su mamá, doña Margarita Olivares, se pusieron muy mal, según informó la fuente. Posteriormente, el cuerpo del señor fue cremado, y las cenizas enviadas a su familia, por las medidas de seguridad ante la actual pandemia.

“Doña Margarita, desolada, y Fer está triste, pero no quiere demostrarle a su mamá ese lado, al contrario, quiere ser más positivo, ahora está con ella más tiempo y no la deja sola, pues a la fecha siguen recordando las experiencias y grandes momentos que han vivido como familia”.