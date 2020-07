La actriz Ivonne Montero criticada nuevamente por su apariencia

Foto: Referencia

La actriz mexicana Ivonne Montero fue criticada nuevamente por su apariencia a través de las redes sociales y esta vez no se quedó callada cuando un usuario le comentó: “Eras más guapa antes”.

La protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba compartió un video en su cuenta de Instagram en el que envió un beso y un saludo a sus miles de seguidores; un internauta identificado como Huichi27 le escribió: “Estabas más guapa antes no digo que no estés bonita solo que ya, estás muy flaca”.

Montero no tardó en responder y le dijo: “¡Nada es para siempre!”. Otro seguidor le comentó: "Y las canas" a lo que ella respondió orgullosa: “Las llevo desde hace dos años… ¡Las amo!”.



Luego de que la artista de 46 años decidiera cambiar su apariencia y someterse a una cirugía plástica para aumentar sus glúteos, no ha parado de presumir su cuerpazo y curvas en sus redes.

Atributos Físicos

Además de mostrar sus atributos físicos y compartir las dietas que sigue para mantener su figura, la actriz se muestra orgullosa de su rol como madre de la pequeña Antonella, la hija que tuvo con el desaparecido cantante venezolano Fabio Melanitto, quien fue asesinado a sus 32 años afuera de su casa en Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, Montero también comparte videos y conmovedores mensajes que denotan la complicidad que tiene con su primogénita que ya tiene 6 años.

“Mi aliciente perfecto. Gracias mi pequeña por la paciencia que tienes conmigo al momento en que toca trabajar. ¡Te amo! Todo por ti y para ti”, escribió en su Instagram.