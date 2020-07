Georgina Rodríguez presume hermoso anillo de diamantes ¿se casa? / La Voz de Galicia

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen una relación desde 2017.

La argentina y el futbolista han presumido en estos años el amor que sienten y no es raro que ella comparta imágenes de su vida privada junto al delantero del Juventus.

Desde hace unos meses se rumora la posibilidad de que se hubieran casado en secreto, sin embargo, nunca ha existido una confirmación. Ahora corren rumores de boda por una reciente foto compartida por la modelo en la que lleva un espectacular anillo de diamantes que, se dice, puede ser de compromiso.

La imagen fue compartida desde el yate de la pareja, donde han pasado los últimos días.

“Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otros”, escribió Gina junto a la foto que suma más de dos millones de likes y miles de comentarios en los que elogian su belleza.

Recientemente Georgina Rodríguez contó por primera vez en una entrevista para la revista italiana Grazia cómo conoció a Cristiano y lo que sintió al verlo por primera vez.

La pareja se conoció en la tienda Gucci de Madrid, donde la modelo trabajaba como vendedora, pero no fue hasta días más tarde, al coincidir en un evento de otra marca, cuando hablaron más relajadamente.

La modelo confesó qué fue exactamente lo que sintió cuando lo vio: “Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”.

Rodríguez también habló sobre el cambio de vida que supuso salir con el futbolista y lo mal que la pasó al principio:

“La situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes... Poco a poco comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la agresiva curiosidad de la prensa. Llegó un momento en que fue insostenible. No puedo salir a la calle de forma segura porque siempre hay alguien que quiere hacerme fotos. Es por eso que siempre tengo que preocuparme por mi seguridad”, reveló.