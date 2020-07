El triste momento de Demi Lovato: "No podré despedirme de él" / ProFM

Demi Lovato atraviesa por días complicados.

La cantante anunció este miércoles el fallecimiento de su abuelo materno, Perry, de quien no podrá despedirse debido a la crisis del coronavirus.

"Esta mañana me he despertado con la noticia de la muerte de mi abuelo", escribió la intérprete de 27 años en Instagram junto a tres fotografías de Perry Hart, quien estaba enfermo desde hace un par de años.

"Llevaba años enfermo, así que me siento aliviada porque mi abuelo ya no siente dolor", confesó. "Me entristece pensar que mi familia no podrá despedirse con un funeral, por lo menos durante un tiempo. Pero esa es la realidad durante esta pandemia", añadió sobre la medidas que tomará en plena crisis sanitaria.

“Este hombre ha amado a Dios intensamente y ha sido uno de los mejores predicadores a los cuales he tenido el honor de escuchar expandir la palabra de Dios”, continúa la cantante en su mensaje.

Uno de los mayores arrepentimientos de la antigua estrella Disney es no haberse tomado más fotos con su abuelo cuando aún podía, pero se consuela pensando que le quedan un sinfín de buenos recuerdos para consolarse hasta el día que se vuelvan a encontrar.

Te quiero mucho abuelo. Y siento que no pudiéramos tomarnos más fotos juntos, pero tengo muchos recuerdos de ti que me van a hacer sonreír hasta que nos encontremos algún día. Descansa en paz”, concluyó Demi.

Te puede interesar: Así fue el reencuentro de Alex Speitzer y Ester Expósito

Hace unos días se dio a conocer que la intérprete de ‘Sorry not sorry’ lanzará una serie de diez episodios para YouTube en los que se centrará en los tres años que han pasado desde el estreno del especial Simply Complicated en esta misma plataforma. En él mostrará su viaje "personal y profesional" para regresar a los escenarios tras superar sus adicciones.

El misterio en torno a los meses que siguieron a la sobredosis que sufrió en el verano de 2018 se resolverá en parte en este nuevo proyecto.

Aunque en aquel momento no dudó en publicar un comunicado para compartir con sus fans lo ocurrido y prometer que seguiría luchando contra sus adicciones, pasó más de un año desaparecida mientras permanecía ingresada en rehabilitación y se sometía a tratamiento.