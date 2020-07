Reconocida actriz de Televisa pide ayuda para sobrevivir durante la pandemia

Foto: Diana Golden en el elenco de Hasta que el dinero nos separe"/People

La pandemia del coronavirus paralizó durante meses la industria del entretenimiento dejando sin trabajo a un sinfín de artistas que vivían del día a día. Este es el caso de la actriz Diana Golden, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Las vías del amor, Hasta que el dinero nos separe, Amores verdaderos y Simplemente María, entre otras.

La intérprete de 54 años, que lleva cuatro meses sin trabajar, se ha visto en la necesidad de recurrir a la ayuda que ofrece la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que dona comidas preparadas a sus miembros que están pasando dificultades económicas durante la pandemia.

"Agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA, sinceramente no sé cómo hubiéramos alcanzado a sobrevivir", declaró la actriz de origen colombiano en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. "Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores y estamos que empezamos, grabé un ‘dicho’ [un capítulo de Como dice el dicho] pero todavía no pagan, y no solo de pan vive el hombre".

"No tiene nada de malo pedir ayuda"

Golden comentó que ha recibido ayuda de su familia pero también esta se ha visto afectada por la pandemia que azota al planeta.

"Sí me ha ayudado mi familia, pero también mi sobrino perdió su trabajo en Miami [...] Ya ni a quien pedirle ayuda si yo estoy bien sola de familia", aseguró.

La actriz, que el año pasado realizó una participación especial en la telenovela de Televisa Médicos, línea de vida, dejó claro que no tiene nada de malo pedir ayuda.

"¿Por qué voy a sentir pena de tener necesidad y que alguien lindo y que nuestros sindicatos y nuestras asociaciones nos ayuden? Yo no tengo papá, ni mamá, ni marido, ni hermano", dijo.