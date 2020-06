Todo sobre la supuesta golpiza que Cristian Castro le dio a su mamá / Depor

Los nombres de Verónica Castro y Yolanda Andrade, una vez más están envueltos en la polémica, esto luego de que la conductora de televisión hablará en un programa de Argentina sobre una supuesta golpiza que Cristian Castro le dio a su mamá.

"Yo no lo dije primero, eso venía en la declaración que dio su ex esposa Valeria Liberman en la corte, cuando se divorció de él...no recuerdo en qué año, pero sí me acuerdo que ella lo dijo", comentó Yolanda en una entrevista para TVNotas.

En la entrevista para al revista de espectáculo, Yolanda Andrade contó a detalle lo que supuestamente ocurrido en aquella ocasión. "Verónica me habló y me comentó, 'Cristian me pegó', así que fui por ella y la llevé al hospital; al llegar, Vero mencionó que nos habían asaltado, pero como dijo eso, varios policías me preguntaron:

'¿pero cuántos eran?', entonces de pronto decía cuatro luego dos, era mentira tras mentira las que yo decía para apoyar la versión que ella había dado".

Presuntamente Cristian Castro golpeó a su mamá Verónica Castro, al enterarse de la relación amorosa que tenía con Yolanda Andrade.

Te puede interesar: Lorenzo Méndez a Chiquis: “Tienes nuestras vidas en tus manos”

La conductora de televisión llevó a la actiz al Hospital ABC en la Ciudad de México, "todos los doctores estaban impactados y obvio, yo, no lo podían entender, pero Vero tenía marcado en su espalda el tacón del zapato de Cristian". Posteriormente Verónica Castro tuvo que ir a Estados Unidos, ya que requería de una operación urgente.

Estaba muy golpeada del cuello porque la ahorcó y la pateó en la cadera. Vero estaba tan mal, que terminó diciéndole al doctor que fue su hijo quien le pegó, y nos fuimos a Phoenix con su doctor de cabecera que trabajaba en el Hospital St. Joseph’s y al día siguiente la operó.

Tras esa operación Verónica Castro se recuperó a los pocos días. Yolanda Andrade permaneció a su lado: Vero dormía y se despertaba con pesadillas, con las manos en la cara y decía 'no, no, no'. Su rehabilitación no fue fácil, tuvo que superar muchas cosas para volver a estar bien, física y emocionalmente".

"Para Verónica fue la pena más grande, le dolió hasta el alma, desconoció a su propio hijo, pero no hay nada como el amor de una madre".