Emily Morán rompe el silencio y cuenta todo sobre el Miss Nicaragua

Foto: Emily Morán, candidata a Miss Nicaragua 2019

Después de un año y cansada de las especulaciones, Emily Morán, candidata a Miss Nicaragua en 2019, revela que pasó por su mente cuando coronaron a Inéss Sevilla y no a ella.

En su momento mucho se dijo sobre Emily Morán y sobre en quien reposaba la corona en 2019, después de leer este texto y ver la nota, todas y cada una de las dudas van a quedar aclaradas para muchos, pues podría ser un indicador, de lo que ocurra en la elección de este año.

¡Ahí les va…!

Durante un nuevo formato de entrevistas que realiza el exconductor de TV, Sergio Rodríguez. Emily Morán lo contó todo, incluso que pasó por su mente cuando vio coronada a Inéss Sevilla (actual Miss Nicaragua).

De tu interés: Espectacular! Belinda presume su sensual cuerpo y estrena nuevo look

Declaraciones

“Me quedé en shock, o sea para que te digo qué pasó por mi mente, yo dije: No sé, ganó la persona que realmente no, pensé que fuera alguien que se lo merecía. Yo no tengo nada en contra de Inéss, yo no tuve ningún problema con ella, jamás nos peleamos, jamás fuimos como rivales, nunca, nunca, nunca tuve un problema con ella pero, simplemente creo que no se lo merecía", expresó Morán.

"Si hubiera ganado Sugey, yo hubiera dicho, que ganó mi competencia, ganó la persona que realmente se lo merecía, ganó una chavala que se esforzaba igual que yo, que llegaba, estaba lista para todo, que le ponían una cámara enfrente y sabía exactamente qué contestar, entonces realmente no, yo me quedé en shock”, dijo directa y llanamente.

Pero si creíamos haberlo escuchado todo, Emily no se detuvo y al calor de la entrevista, también le preguntaron cuál era su opinión en cuanto a la coronación y si creía que le habían arrebatado la corona, pues muchos no terminan de entender la decisión del jurado.

“¿Sentís que te robaron la corona en el Miss Nicaragua?”, le preguntó el comunicador y sin temor a comentarios ella de inmediato y sin rodeos respondió que sí, porque los resultados finales no coincidían con el puntaje que estaba apareciendo en pantalla y en tiempo real durante el certamen, incluso muchos aseguran que por ello la gala final no fue compartida por la Organización, ni mucho menos el medio que transmite la competencia.

Esto no acaba ahí, pues varios usuarios que se unieron al directo, también insinuaron que la Organización Miss Nicaragua no quiso coronarla, por estar supuestamente inclinada a una determinada ideología política, sin embargo, para la beldad este punto que también aclaró, asegurando que no debería mezclarse y mucho menos confundirse, pues en Miss Universo no es requisito revelar tu postura política.

¿Qué responderá Inéss Sevilla, Miss Nicaragua, y la Organización después de estas fuertes declaraciones? Nosotros los tendremos al tanto… ¡Cambio y fuera!