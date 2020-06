De amor a ruptura: “Chiquis” culpa a Lorenzo Méndez de su separación / Mundo Hispanico

Chiquis Rivera se había mantenido en silencio sobre las razones de su alejamiento de su esposo Lorenzo Méndez.

La cantante de “Anímate y Verás” no había querido hablar del tema porque promocionaba su nuevo álbum musical.

Los fans de la famosa han visto que Chiquis han desatada y mostrándose muy sexy en las redes sociales. Parecería que su matrimonio no le importa, pero harta de las críticas, la famosa al fin le contestó a todos esos detractores.

“Feliz domingo, yo aquí la verdad que sí, muy a gusto, divirtiéndome muchísimo. Este video es para aquella gente que está muy preocupada de mi relación, de mi vida privada“, dijo la famosa en Instagram.

“Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o hice algo malo. Al contrario. Fui buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale”, continuó.

Rivera dijo que los comentarios en su contra no le afectan ya que sabe que al ser figura pública van a hablar de ella. Lo que si dejó claro es que ella va a decidir sí su matrimonio continua o no.

“Sigan hablando, sigan diciendo, está bien, pero ni modo, tengo que entender que así esto. Si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo, es lo que yo quiera hacer con mi vida“, agregó.