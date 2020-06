Katy Perry pensó en el suicidio después de separarse se Orlando Bloom

Foto: Referencia

Katy Perry confesó en una entrevista por el programa de radio Q on CBC que pasó por un momento muy difícil en su vida personal y profesional hasta el punto de considerar quitarse la vida, después de separarse del actor Orlando Bloom en 2017, además de la caída de su venta de álbumes.

La cantante estadounidense reveló que “se quedó revolcándose en su propia tristeza”, después de tocar fondo en su vida personal y profesional. “perdí mi sonrisa”. Asegurando que la vida ya no era la misma, debido a la caída emocional que había tenido a causa de la suma de todos los eventos.

“No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente autentica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió”. Declaró en la entrevista con el locutor Tom Power en la entrevista del programa de radio.

Después de una trayectoria llena de éxitos musicales y posicionándose como una de las artistas más rentables y famosas a nivel mundial, Katy Perry sufrió una baja en sus ventas de discos. “Me separé de mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero eso no me elevó tanto. La validación no me levantó, así que me caí”.

Recuperarse de la depresión

“Fue muy importante quebrarme, para poder encontrar mi integridad de una manera completamente diferente. Y encontrar otra dimensión, que simplemente vivir mi vida como estrella pop sedienta todo el tiempo”. Confesó la cantante Katy Perry.

Durante la entrevista, Katy Perry habló que una pieza muy importante para recuperarse de su depresión y el pensamiento del suicidio, fueron la guía de sus padres, quienes son pastores. La fe fue la forma que la ayudo a recuperarse de la ansiedad y depresión y ahora ve la vida de un modo diferente.