Aislinn Derbez reconoce que tuvo mal carácter tras su embarazo

Foto: Aislinn Derbez, tras bajar de peso después de su embarazo/People

Desde que se convirtió en mamá, Aislinn Derbez ha explicado su lucha por recuperar su imagen y su figura tras subir de peso durante la dulce espera. Pero eso no fue todo lo que le cambió.

La actriz confiesa que el cambio hormonal también le supuso problemas de carácter.

La mexicana abordó el tema en el estreno de su podcast La magia del caos, en el que se compromete a tocar temas de interés para la mujer con el fin de llevar un mensaje positivo.

Aunque aseguró que ser la mamá de la pequeña Kailani ha sido maravilloso, de igual manera confesó que los meses posteriores al parto no han sido los mejores de su vida.

“Me sentía mal de carácter”, confesó la actriz, según el diario Milenio. “Fueron unos meses muy duros. Fue casi todo el primer año, entonces imagínate. Me desconocía. Yo decía: ‘¿Por qué tengo tan mal carácter? Yo no era así’. Hasta mi papá [Eugenio Derbez] me decía: ‘Pero si tu eras todo el tiempo alegre, te reías’”.

Se comparaba con otras mujeres

El cambio hormonal no solo le afectó su carácter, sino también su estado físico y emocional al compararse constantemente con otras mujeres que lucían casi perfectas tras convertirse en madres. La actriz reiteró que su autoestima cayó por los suelos y no se sentía cómoda en su propia piel.

“Al ver a todas estas mujeres perfectas después de dar a luz y darme cuenta de que eso no me estaba pasando a mí. Compararnos creo que es de las cosas que más nos hacen daño. Dejen de hacer photoshop”, aconsejó.

Hoy en día, a pesar de su divorcio del padre de su hija, Mauricio Ochmann, la actriz no se cansa de presumir su cambio en todos los aspectos de su vida y aunque ha admitido que no ha sido fácil ni rápido, acepta que está en un buen momento.

“El que opinen cosas buenas o malas sobre mi cuerpo es lo de menos. Pero creo que es importante poder escuchar cómo es que el cuerpo se comunica con nosotros. Para mí, aprender a leerlo fue de mis mejores herramientas para comprender qué estaba sucediendo a nivel interno en ciertos momentos”, compartió junto a fotografías de su evolución en su cuenta de Instagram.

“En este momento, después de haber pasado esos proceso y escucharme, es cuando mejor me siento físicamente”.