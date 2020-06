"Agarré camino para tirarme de un balcón". Yuri detalla intento de suicidio

Foto: Yuri relató que aquí se produjo su encuentro con Dios/People

Es muy difícil, por no decir imposible, ver a Yuri enfadada o molesta con algo o alguien. La sonrisa y las risas suelen ser sus aliadas principales. Solo hay que ver su perfil de Instagram para descubrir su maravilloso sentido del amor y del humor, razones por las que se hace querer.

Sin embargo, no todo ha sido tan bonito en su vida y con la naturalidad que le caracteriza así lo compartió con Karla Martínez para Despierta amiga. La cantante mexicana contó uno de los episodios más duros que le tocó vivir: su intento de suicidio.

"Vivo sola, tengo mucho dinero, vivo en esta mansión sola, no tengo hijos, no tengo un hombre, tengo hombres de a ratitos", recuerda haber pensado en ese momento de desesperación. "Agarré así un camino para tirarme de un balcón de casa", prosigue sin titubear.

Eligió vivir

Un instante tan horrible como lleno de luz pues, dentro de la angustia y el dolor, supuso también su revivir y su encuentro con el gran amor de su vida, Dios.

"Cuando yo iba corriendo al ventanal que fueron fracciones de segundo escucho una voz que me dice: 'no lo hagas, yo la quita y yo doy la vida, si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz", describió ante la atenta mirada de Karla.

Yuri le hizo caso y eligió vivir. Desde entonces saborea cada instante con todo. La vida dio un giro por completo y se convirtió en mamá, conoció a su actual esposo y su mansión se llenó de amor.