Regia, empoderada y gloriosa: ¡Esta es la Diva Mañanera 2020!

TN8 y la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua llevaron a cabo la gran final del concurso “Diva Mañanera 2020”.

En conmemoración al mes del orgullo gay el matutino Mañaneros TN8, se viste de colores con un mega show en busca de la “Diva Mañanera 2020”, tres semanas en las que cada candidata tenía que dar lo mejor en cada presentación.

La mañana de este viernes fueron tres las finalistas, la señorita Kaitlyn, Xinia con N y Oksana Natour.

Con lupa en mano el evento estuvo bajo observaciones de un jurado altamente calificado, encargado de valorar el desempeño y dominio de cada candidata. Entre ellos no podía faltar la presencia de "Conchita Lolita", el personaje más "querido" por la audiencia.

La señorita Oksana Natour fue la primera en realizar su participación interpretando a la artista Yuri con una presentación impecable, derrochando brillo, carisma y mucho entusiasmo. Pero, no todo queda allí.

“Aquí se viene a aprender y a callar”

"Conchita Lolita" no podía quedarse sin calificar a Oksana y esto fueron sus sagaces comentarios:

“Te dije que el problema anterior fue que me lo diste todo y aquí me quedaste debiendo”, dijo, a lo que de inmediato Oksana respondió: “Quiero que se levante y haga lo que yo hago (...) ¡no voy a callar porque no tiene la más mínima moral para decirme qué debo hacer!”, respondió con aplomo.

La segunda participación estuvo bajo el dominio de Xinia con N, quien interpretó a la famosa Mónica Naranjo. Durante su presentación Xinia demostró dominio de su número artístico pero pequeños errores fueron captados por el ojo crítico del jurado calificador.

“Del circo pasamos a algo mucho mejor”

Xinia fue una de las candidatas que la semana pasada realizó una presentación al estilo de “El circo de la fantasía” y este viernes todo fue distinto.

El aporte de "Conchita Lolita" no podía faltar: “Del circo pasamos a algo mejor, algo que ya puedo valorar, me gustó, pero para el nivel que estamos no es”, evaluó.

La nueva Diva Mañanera 2020

En medio de nervios, esperanza, expectativa y muchos temblores internos, finalmente se conoció a la nueva Diva Mañanera 2020, siendo el premio para... ¡Oksana Viollet Natour, originaria de la capital Managua!.

Después de semanas de preparación cada esfuerzo tuvo su recompensa. “Más que emocionada, tengo sentimientos encontrados porque fue un arduo trabajo, felicito a todas las chicas por su esfuerzo: Xinia, Kaitlyn, Mística, quienes nos animamos a participar en el concurso”, dijo la nueva Diva.

Cada semana que pasaba para Oksana significaba un reto más, pues tenía que enfrentarse ante un jurado diferente.

“Desde el primer día fue muy difícil porque no sabía a qué jurado me estaría enfrentando, creo que mi idea no fue agradar el público sino convencer a la sociedad sobre el respeto y la tolerancia hacia nosotras”, comentó Oksana.

“Tuve un pequeño percance, pero lo supe resolver, creo que Conchita solo hizo su trabajo y tras cámaras dijo que era un aporte para mi personaje. Sí, falle al contestarle de esa manera, pero si ella está sentada en ese lugar es por algo”, reconoció la nueva Diva Mañanera.

Compromiso con la causa

Toda figura pública de la belleza admirada por la comunidad LGBTIQ+ tiene su compromiso con la sociedad.

“Como Diva Mañanera trabajaré en fomentar el respeto, la tolerancia y la paz, trabajando con el apoyo de Comunidad TN8 y la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua, para que desde los hogares se trabaje en inculcar valores. Esto no es nada político, ni religión, son derechos que todos debemos de gozar”, señaló Oksana Natour.

El propósito de la comunidad LGBTIQ+ es luchar contra todo ataque de discriminación y conseguir una aceptación digna donde se respete cada decisión, preservando la salud y el bienestar de quienes deciden llevar una vida diferente.

