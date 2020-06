Le propuso matrimonio al amor de su vida; dos días después la perdió

Foto: Los votos nunca llegaron a concretarse/OK Chicas.

Perder al amor de tu vida es una experiencia sumamente dolorosa, no importa si han tenido toda una vida para disfrutar juntos o si sus experiencias lado a lado apenas comienzan, nada ni nadie puede prepararte para la muerte de un ser amado.

En Italia, Edoardo Parisi, de 32 años, sorprendió a su novia Chiara Giuntoli con una bella proposición de matrimonio. Pero nunca pudieron decir sus votos porque ella murió dos días después.

Chiara fue internada en el Hospital Cisanello Pisa tras dos años de lucha contra el cáncer de mama. Al verla en cama y luchando valientemente por su vida sin perder la sonrisa, él supo que era hora de hacerle la gran pregunta. Su corazón se lo decía.

Compró un lindo anillo y se dirigió al cuarto de hospital, donde se arrodilló junto a la cama de su novia y le prometió una vida llena de felicidad y amor, sin saber que dos días después la tragedia tocaría a su puerta. Chiara murió debido a complicaciones por su enfermedad, pero luchó hasta el último momento. Y aunque tenía el corazón roto, Edoardo le dedicó unas hermosas palabras para despedirla.

Carta a su novia

Me desperté esta mañana, al fin había dormido después de no sé cuantos días. Desayuné solo, cruasán de crema y un capuchino. Lloré a escondidas en la ducha. Afuera está soleado y un ligero viento acaricia mi piel. Abrí las redes sociales después de muchos días, era algo que hacía a cada instante en tiempos pasados. He visto muchos mensajes hermosos de mucha gente. Me sentí afligido, así que paré y pensé en ti. Durante tu enfermedad nunca mostraste tristeza, no porque no entendieras la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me contagiaría. Así que siempre sonreíste, luchaste y brillaste.

Este fue tu momento feliz. Nuestro. ¿Cómo podíamos ser tan felices con lo que pasaba? Tú lo eras. Me dijiste: ‘Lo siento, no tengo más fuerzas para estar más feliz’, pero lo vi en tus ojos cargados de una luz divina.

Últimamente he presenciado mucha melancolía. La he escrito, la he hablado, la he pensado. Pero hoy brilla el sol.

Pensé que este debía ser nuestro momento, nuestro secreto. Pero en este océano de tristeza este video es la prueba de lo que siempre pensé: El amor verdadero gana. Es una fuerza realmente increíble, más que una medicina, más que cualquier cura. En tu habitación nadie podía hacerte sonreír, solo esto, solo el AMOR. Así, escrito con mayúsculas. Entonces creo que lo justo es compartir este momento con el mundo. Todos necesitan saber que por mucha desesperación que haya en la muerte, por mucho que intentó destruirnos con una cobardía sin precedentes, no pudo con nosotros. Nosotros JUNTOS hicimos esto. Le sonreímos en la cara.

Ayer, hoy y mañana habrá sol, solo será un poco más difícil verlo. Siempre desayunaré capuchino y cruasán de crema como cuando estabas tú.

Ahora sé que si el amor es verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. Te amo.