Oksana: "Todos tenemos derecho a ser a como queramos"

TN8 y la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua realizan cada viernes el concurso de ”La Diva Mañanera 2020”.

Cada semana que pasa los nervios se apoderan de las tres candidatas que pasaron a la gran final del concurso transmitido desde las instalaciones de Canal 8, pero tras cada personaje hay una historia. Conocé un poco de “Oksana”.

El viernes pasado la señorita Oksana dejó con la boca abierta al jurado con su impecable desempeño en el escenario, quien demostró tener buen dominio durante su presentación.

Kelvin Enrique Gutiérrez, mejor conocido en el mundo artístico como “Oksana Viollet Natour” tiene la edad de 20 años, nacido en la hermosa capital de Managua.

Hace cuatro años Oksana descubrió que el transformismo era esa parte que necesitaba sacar a luz. “Fue hace cuatro años que empecé a descubrir en diferentes presentaciones que el arte Drag sería mi personaje artístico, ya que el maquillaje, el mensaje que daba y la forma de entretener hicieron de mí uno de sus mayores fans”, comenta.

A diferencia de muchos la aceptación de la familia para Oksana ha sido un pilar fundamental.

“Al principio fue muy duro porque a pesar de ser gay, siempre ser señalado, mi familia aprendió a sobrellevar la noticia y me demostraron que el amor es más fuerte que todas las cosas y que a pesar de no tener los recursos, aunque sea con una caja de trabas siempre tendré el apoyo de cada uno de ellos. Gracias le doy a Dios por tenerlos”, explicaba Oksana.

¿A qué se dedica?

"Cuento con el don más hermoso que Dios me dio, ser creativo; la vida me enseñó a trabajar fuerte. Hoy soy decorador de eventos, maquillista y diseñador. Actualmente estoy emprendiendo mi negocio con mis propios diseños con estilos Fashion y diferentes a precios módicos, apoyando hacia los gustos que de pronto resultan ser muy elevados por sus precios”, resaltó la candidata de la Diva Mañanera.

A pesar de los rechazos y la discriminación de una parte de la sociedad, Oksana ha salido adelante.

“Como dice mi abuela 'a palabras necias, oídos sordos', creo que la falta de una figura paterna al yo revelar mi preferencia sexual, me hizo comprender que, si él me dio la espalda, muchas personas lo harían como él y eso me hizo llenarme de mucha fortaleza. Es por eso que los que me conocen saben que respeto para que me respeten y no tomarme muy a pecho las ofensas que hacen en la calle", dijo la concursante.

Apoyo para salir adelante

La Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua reconoce el talento y el arte que hay en cada uno de sus miembros, por ello han apoyado el talento de Oksana. “Esta organización llamó mi atención ya que se enfoca en una parte que no era tan notable en nuestra comunidad: el emprendimiento laboral, el talento, la ayuda psicológica y el estudio", explica.

"Es allí donde decidí ser parte de ellos y agradezco el empeño de todos los involucrados ya que nos ayudan a sentirnos seguros y que con fe cada cosa nos saldrá bien si lo hacemos con amor”, acotó Oksana.

Y si Oksana se convierte en la Diva Mañanera ¿Cuál seria su aporte a la sociedad?

"Fomentar el respeto, la tolerancia y la paz hacia cualquier persona, ya que en pleno Siglo 21 seguimos viviendo con racismo, la desigualdad, la intolerancia, los femicidios, los crímenes de odio hacia las transgéneros. Vivimos en un círculo interminable de falta de respeto y creo que todos tenemos el derecho de ser a como queramos ser", concluyó.