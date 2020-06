Critican a Lyn May por aparecer como La "Virgen de Guadalupe"/ SDPnoticias

Recientemente Lyn May apareció retratada junto a la Virgen de Guadalupe, acción que provocó gran molestia entre el público pues aseguran que fue una ofensa para el máximo símbolo de la fé católica en México.

Lyn May publicó la foto de una pintura en la que es representada como San Juan Diego sosteniendo el ayate en el que se manifestó la Virgen de Guadalupe

Siempre polémica, Lyn May hizo una más de las suyas y, por supuesto, no pasó desapercibido por el público, quien en su mayoría se mostró ofendido de que la vedette se metiera con el máximo símbolo del sincretismo nacional: la Virgen de Guadalupe.

La acapulqueña de 68 años publicó la foto de una pintura en la que aparece representada como San Juan Diego, sosteniendo el ayate en el que se manifestó ‘La Morenita del Tepeyac’.

Mientras que la mayoría de los usuarios le criticaron el hecho de ocupar la imagen de la Virgen de Guadalupe, por considerarlo una falta de respeto a la fe católica de millones de mexicanos, otros en cambio apreciaron el fondo artístico de la pintura y hasta la felicitaron.

Lyn May, por su parte, agradeció las muestras de cariño y reconocimiento; a sus detractores les señaló que se trataba de una obra de arte legítima en la cual nunca faltó el respeto a nadie.

Te puede interesar: La actriz mexicana Fernanda Malo posa tal como Dios la trajo al mundo

Hace poco causó polémica en redes sociales luego de compartir una imagen -hecha por sus fans- en la que apareció representando la figura católica del Sagrado Corazón de Jesús. La imagen de inmediato causó polémica entre quienes profesan la religión católica, pues aseguraron que era una falta de respeto. Mientras que para otros sólo se trató de un buen chiste.

Ante el conflicto que rápidamente se volvió viral, la famosa concedió una entrevista para Infobae, en donde aseguró que además de esa imagen tiene otras del mismo estilo:

"A mí me gustaría saber quién me hizo esa imagen, nada más para darle las gracias porque está muy bonita, hasta ahora ya me mandaron algunas más, que son de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y hasta el Sagrado Corazón. Entiendo que no les gustó a algunas señoras, pero no es culpa mía", aseguró.