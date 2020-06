Ansel Elgort niega acusación de abuso sexual

Elgort , de 26 años, confirmó que el encuentro sexual ocurrió, pero insistió en que su relación fue “totalmente legal y consensuada”. Foto / Insider

El actor estadounidense Ansel Elgort fue señalado de haber agredido sexualmente a una menor en el año 2014. Las acusaciones fueron hechas el viernes a través de Twitter por una usuaria llamada Gabby. Un día después, el intérprete se defendió públicamente y negó el hecho a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Elgort , de 26 años, confirmó que el encuentro sexual ocurrió, pero insistió en que su relación fue “totalmente legal y consensuada” y afirmó que las acusaciones de la joven son el resultado de una mala separación.

“Me angustió ver las publicaciones en las redes sociales sobre mí que han estado circulando en las últimas 24 horas. No puedo afirmar que entiendo los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los eventos simplemente no es lo que sucedió. Nunca he agredido y nunca agrediré sexualmente a nadie”, expresó el actor.

“Lo que es cierto es que en Nueva York en 2014, cuando tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y totalmente consensuada. Desafortunadamente, no manejé bien la ruptura. Dejé de responderle, lo cual es algo inmaduro y cruel. Sé que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí”, continuó. ”Al recordar mi actitud, estoy disgustado y profundamente avergonzado por la forma en que actué. Lo siento de verdad. Sé que debo continuar reflexionando, aprendiendo y trabajando para tener mayor empatía. Lo siento de verdad”.

En su declaración, la denunciante narró que comenzó a intercambiar mensajes con el protagonista de “Baby Driver” por medio de la aplicación de Snapchat. Gabby, quien no dio a conocer su apellido, dijo que por fin puede hablar porque quiere sanar. Además aseguró que no es la única víctima.

Elgort es el segundo actor de la película “Baby Driver” que es acusado de abuso sexual, el primero fue Kevin Spacey. Después de las múltiples acusaciones en contra de Spacey, este fue reemplazado en el filme “Todo el dinero del mundo”, informó Infobae.