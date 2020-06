Mensaje de Ricky Martin a Pablo ¿revive rumor de un romance? / YouTube

Este miércoles Pablo Alborán sorprendió a sus millones de seguidores al confesar abiertamente que era homosexual, a través de un video habló de su orientación sexual.

Tras su mensaje, distintas celebridades reaccionaron mostrando su total apoyo, entre ellas Ricky Martin.

"Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dijo el cantante. Hasta ahora el clip lleva más de 5 millones de reproducciones.

Ante esta declaración, el boricua que hizo lo propio hace 10 años, le expresó su admiración y reconoció su valentía.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", publicó.

Mensaje de apoyo para Pablo Alborán

Las reacciones

El comentario generó decenas de miles de likes en la cuenta de su colega, y también levantó algunas suspicacias pues muchos seguidores recordaron las suposiciones que vincularon a ambos cantantes hace un par de años.

Las teorías que vinculan a los dos intérpretes sentimentalmente comenzaron en 2014 debido a que Pablo compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Ricky en un viaje a India, donde afirmó que "la estaba pasando muy bien" y sostuvo que fue todo un honor trabajar en conjunto.

@pabloalboran Pablo que gustazo y que bella musica tio. Loco por que el mundo la escuche! Saludos desde Uruguay! #India — Ricky Martin (@ricky_martin) February 20, 2014

A partir de ese momento comenzaron los rumores, donde algunos seguidores y medios de comunicación comentaron que entre los dos estaba comenzando un affaire, o por lo menos que había habido un acercamiento en su viaje, versión que Alborán salió a desmentir en su momento.

Los dimes y diretes se reavivaron en 2015 cuando los dos cantantes colaboraron en la canción Quimera, en cuya promoción compartieron en redes sociales múltiples fotos juntos.

Por esas fechas, los dos cantantes publicaron en sus respectivos perfiles de Instagram unas fotografías en donde aparecían recostados en una cama muy parecida.

Actualmente Ricky está casado con el pintor Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: Valentino y Matteo, cuates, y Ren y Lucia Martin- Yosef.