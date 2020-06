"sí, pedí el divorcio" Marlene Favela confirma que esta separada

Foto: Soy Carmín

Tras meses de especulación, Marlene Favela confirma la sospechas de sus seguidores: lleva ya tiempo separada de su aún esposo George Seely y ya le pidió el divorcio. Fue a través de sus redes sociales que la actriz dio a conocer la noticia.

"Quiero decirles que sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas (…) era momento de dar un siguiente paso”, confirmó la protagonista de telenovelas en su cuenta oficial de Facebook

Marlene Favela también aseguró que la ruptura con el empresario australiano no se debió a su decisión de retomar su carrera artística y defendió a su aún marido, a quien calificó como un buen hombre.

"Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso”, afirmó Marlene Favela, de 42 años.

"Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él. Es un hombre que respeto, que quise muchísimo”.

La actriz de Pasión y poder reveló que, aunque estén divorciados, el plan de ambos es que Bella, la hija que tienen en común, mantenga relación con los dos.





"Incluso, quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión”. En cuanto a los términos del divorcio, Marlene Favela fue clara: no pedirá pensión alimenticia, ella se hará cargo de los gastos de la niña.

“No voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite”, dijo sin explicar el motivo.

Acaba el cuento de hadas

La actriz y el empresario se conocieron en México en 2016, durante unas vacaciones y gracias a unos amigos en común. Marlene y George se casaron el 16 de diciembre de 2017 en Querétaro, aunque en un principio fijaron su residencia en Australia, donde Seely tiene sus empresas.

En abril de 2019, la actriz anunció que estaba embarazada y luego de un tiempo viajó a México, donde tuvo sus baby showers y nació la niña el 12 de octubre. Meses después, el empresario dejó de aparecer en las redes sociales de la actriz, iniciando así las especulaciones de separación.