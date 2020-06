Ex parejas de Paulina Rubio se unen para poder ver a sus hijos

Foto: " Colate"dispuesto ayudar a Gerardo bazúa para que este con su hijo/Infobae

Aunque no se lo ha pedido, Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”, se mostró dispuesto a ayudar a Gerardo Bazúa para que éste logre ver al hijo que tuvo de su relación con Paulina Rubio.

De ese modo se le acumulan dos frentes a la “Chica Dorada”, pues Colate también enfrenta una batalla legal contra la cantante por la custodia de Andrea Nicolás.

Te puede interesar: Destrozan a Inés Gómez Mont por su "cadavérico" físico

Colate negó tener alguna especie de acuerdo con Gerardo Bazúa, padre de Eros, el segundo hijo de Paulina Rubio, pues había circulado información de que los exesposos de la artista mexicana conformarían una demanda conjunta. "El señor Bazúa y yo tenemos un hijo, cada uno con la misma mujer, lo cual en cierta manera nos une. No somos amigos, no somos socios, no nos hemos unido en esto para nada, nunca hemos hecho nada en conjunto ni nada”, dijo el español en entrevista para el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

Sin embargo, el madrileño dijo que, de ser posible, estaría dispuesto a colaborar con Gerardo Bazúa, pues es importante que el niño conviva con su padre. “Si yo puedo ayudar al hermanito de mi hijo a que cumpla su derecho de ver a su padre, pues ¡por supuesto que le voy a ayudar! A mí no me parece bien que ese niño no pueda ver a su padre, en cierta manera estoy a su disposición siempre que sea para ayudar al niño”, aseveró Colate.



Nicolás Vallejo-Nágera también comentó que pese a la disputa legal que mantiene con Paulina Rubio, ella no le impedirá pasar el Día del padre con su hijo.

“Evidentemente, el Día del padre lo celebro con mi hijo. Yo creo que he sido un buen padre y lo voy a seguir siendo, y voy a respetar en la medida de lo posible a la madre, como siempre he hecho, pero cuando la seguridad de mi hijo está en juego, ahí cambian las cosas”, informó el padre de Andrea Nicolás.

Por otra parte, Colate refirió que trata de mantener al margen a su hijo de los problemas que tiene con la madre, pero es complicado, pues Andre Nicolás se da cuenta de las dificultades.

“Como todos los niños, se dan cuenta de todo, además, nuestro hijo está ya cerca de cumplir 10 años, entonces ya no es un bebé. No solo se da cuenta, sino que razona y saca sus propias conclusiones”, expresó Vallejo-Nágera.

Custodia completa

A principios de mayo pasado, Vallejo-Nágera expuso ante el juzgado número 11 de Miami, Florida, para solicitar la custodia completa de Andrea Nicolás, quien, según el empresario español, vive en un “ambiente tóxico y violento”, en el que sufre de maltrato por parte de su madre, su abuela y su tío, por lo que ya presenta cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos.

Durante la primera audiencia extraordinaria, “Colate” presentó diversas pruebas de la conducta de su ex esposa, pero como no contó con representación legal para reforzar sus argumentos, el juez determinó que ambos tendrían que continuar con la custodia compartida. En aquella sesión virtual, Vallejo-Nágera aseguró ante el juez que, el Día del Niño reciente, la policía fue a la residencia de la “Chica Dorada” e intentaron entrar para llevarse a Andrea Nicolás, pero Paulina Rubio aseguró que no sabía dónde se encontraba el pequeño.

Gerardo Bazúa también demandó desde marzo a la ex Timbiriche porque el ex participante de “La Voz México” argumentó que Paulina Rubio le ha impedido ver a Eros.