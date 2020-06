¡Cabello suelto, maquillaje y actitud! Diva Mañanera regresa a TN8

Foto: Participantes del concurso Diva Mañanera en TN8

Para celebrar el mes del orgullo gay, TN8 y la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua así como diferentes participantes, compiten por convertirse en la reina de la "Diva Mañanera".

Luego de anuncios y la expectativa por medio de la programación y plataformas digitales, este viernes el matutino Mañaneros arrancó con la competencia que reúne a elegantes exponentes de la comunidad LGBTIQ.

De tu interés: ¡No más burlas! Lizbeth Rodríguez estrena sonrisa tras cirugía estética

La Diva Mañanera es un concurso de espectáculo donde cada una de las participantes luchan por conseguir esa deseada corona.

No cabe duda que las lentejuelas, tacones, pelucas y mucho más son el complemento perfecto para deslumbrar en cada presentación durante el show.

Inclusión y respeto

Foto: Participantes del concurso Diva Mañanera en TN8

Para la productora del programa Mañaneros es muy importante incluir y apoyar estos eventos. "El propósito del concurso es incluir en nuestra programación un espacio para la comunidad, lo hacemos en junio por que es el mes que se celebra el Día Internacional de Orgullo Gay", explicaba.

Como todo concurso, el evento contaba con la participación de un jurado calificador encargado de valorar cada presentación de las chicas, conformado entre otros por Milagro Calero, Alondra Leytón y Marcela Cortés.

¡Ah!, pero eso no es todo, dentro de ese equipo no podía faltar la mano negra de "Conchita Lolita", quien no dudó en mandar a sacar a Óscar Pérez, dejándolo fuera del concurso en un momento tenso pero divertido.

Julio Sánchez, coordinador de la Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua, agradeció a TN8 por la invitación. "Nos sentimos agradecidos con ustedes ya que son un medio que sensibilizan a las personas, a la sociedad. Además, nosotros tenemos derecho a presentarnos a como vestimos, hablamos, actuamos sin ser discriminados", comentó Julio.

Foto: Participantes del concurso Diva Mañanera en TN8

No a la discriminación

La Asociación de Comunidades Diversas de Nicaragua trabaja arduamente para ayudar a personas que han sido víctimas de discriminación. "Como asociación los apoyamos, capacitamos, empoderamos en temas de derechos humanos, también tenemos visitas domiciliarias hacia las personas que conviven con el VIH", expresó Julio.

Si querés estar más al pendiente del proceso de este mega show, no olvidés sintonizar Mañaneros en TN8 y disfrutar en cada viernes "La Diva Mañanera", en punto de las 8 de la mañana.

El compromiso como medio de comunicación es visualizar el talento y aporte de todas las personas, sin importar raza, religión o preferencia sexual, para así conseguir una comunidad inclusiva e igualitaria.