¡No más burlas! Lizbeth Rodríguez estrena sonrisa tras cirugía estética

El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona. /Foto: Referencia.

Ciudad de México.- Desde que saltó a la fama por su programa Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez ha sido blanco de interminables burlas y críticas por sus dientes ya que el sonreír mostraba gran parte de la encía.

Es por ello que la famosa se sometió a una cirugía dental con la finalidad de realzar su belleza, así la cuenta de Instagram de la clínica dental con un video donde ella da su testimonio y presume su nueva sonrisa.

El resultado está increíble, estoy súper fascinada, me siento otra persona. Ahora que lo pienso no sé por qué no me atrevía a hacerlo antes", escribió la joven.

Lee también: Ricardo Arjona lanza sencillo inspirado en los inmigrantes

Aunque Lizbeth Rodríguez ya está curada de espantos ante tantas críticas prefiere burlarse de sí misma y darle de su lado a los detractores, por lo que ahora se disfraza de caballo para grabar sus programar, animal con el que es frecuentemente comparada.

Lizbeth Rodriguez y su pelea con Juan de Dios Pantoja

En los pasados meses la youtuber se volvió tendencia, después de que tuviera una pelea con la pareja Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, en donde terminó divulgando unos videos íntimos del youtuber, donde aparece teniendo relaciones sexuales con una menor.

El escándalo mediático fue tanto que Kimberly Loaiza dio por terminada su relación momentáneamente, pues no podía soportar todo lo que ocurría.

Todo el mundo tachó a Lizbeth Rodríguez de ser una chismosa entrometida, y de destruir esa familia, sin embargo, ella lo realizó pues asegura que en varias ocasiones ellos han sido malos con ella, por lo cual solamente quería que se dieran cuenta de la clase de hombre que es JD Pantoja.

Otra famosa que se vio involucrada en el escándalo fue Kenia Os, quien recibió disculpas por parte de los 3 protagonistas del escándalo, después de que todos ellos le tendieran una trampa, en donde dejaron a esta youtuber como una “quita maridos”.