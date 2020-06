Ricardo Montaner afirma que Messi se parece más a él que a su papá

El coach de La voz México tomó con bastante humor la imagen viral y fue él mismo quien la retomó y compartió en su cuenta de Instagram /Foto: Referencia.

El cantante Ricardo Montaner sorprendió sus seguidores compartiendo una fotografía junto al papá del futbolista Lionel Messi, y es que en las redes, circuló un peculiar meme en el que señalaban el gran parecido que existe entre el intérprete y el jugador de la selección Argentina.

El meme que dio origen a esta divertida controversia es uno en el que retoman la figura del grupo de hackers, Anonymous, en el que supuestamente revelan, que Montaner es el verdadero padre de Messi.

Pero lejos de que el papá de Evaluna, Mau y Ricky se moleste por estas comparativas, el también coach de La voz México tomó con bastante humor la imagen viral y fue él mismo quien la retomó y compartió en su cuenta de Instagram acompañándola con una foto junto a Jorge Messi, el verdadero papá del futbolista.

Rápidamente la imagen se lleno de reacciones y comentarios, sumando hasta ahora poco más de 220 mil likes, algunos de los comentarios de sus seguidores fueron: “Tú te pareces más a Messi,” “Como dos gotas de agua”, “No, el verdadero papá eres tú”.

Y aunque evidentemente, Ricardo no es el padre del futbolista, sí tienen en común que ambos son muy altruistas y mediante sus fundaciones buscan ayudar a la mayor cantidad de personas.

Mientras la fundación Leo Messi fue creada en 2007, la de Montaner por su parte, fue fundada en 2006, como un proyecto familiar en el que participan su esposa Marlene, así como sus hijos Eva Luna, Mau y Ricky, Y en la emisión de La voz México, de este miércoles, el cantautor hizo referencia a La ventana de los cielos, nombre que recibe su fundación.

Al presentarse ante una de las concursantes que buscan un lugar en el programa, que se transmite por TV Azteca, el cantautor se conmovió y se sintió identificado al escuchar que la participante se dedica a dar equinoterapia, actividad con la que está familiarizado gracias a su fundación.

“A mi me da mucho gusto que estando tan joven, hayas elegido dedicarte a esto, ayudar a los demás, yo también estoy muy familiarizado con la equinoterapia, no porque yo la vi pero lo hacemos a través de la fundación, mi fundación, y es maravilloso poder ayudar a estos niños, que a mí no me gusta eso y discapacitados porque siento que ahí les estamos quitando valor, más bien son personas con capacidades diferentes”, aseguró el intérprete de Ojos negros.

Suegro ejemplar

Por otro lado, Ricardo volvió a dar muestra de lo bien que se lleva con su yerno, el cantante Camilo, quien recientemente estrenó una versión del tema El mismo aire, canción que ya se incluye en en su último álbum, pero que en esta ocasión comparte con el cantante español Pablo Alborán. A través de una de sus historias de Instagram, el cantante dio la noticia de que el tema que canta el esposo de su hija ya se encuentra disponible a través de las diferentes plataformas de música.

Sobre el videoclip del nuevo tema de Camilo Echeverry, cabe destacar que fue la hija del cantante, Evaluna, quien se encargó de la realización de éste, según expresó la también cantante en su cuenta de Instagram.