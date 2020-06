Muere a sus 69 años Bonnie Pointer, integrante del grupo The Pointer Sister

Foto: TMZ.com

Bonnie Pointer, una de las integrantes originales del grupo The Pointer Sisters, conocidas por éxitos como "I'm So Excited" y "Jump (For My Love)", murió a los 69 años, informó este lunes la agrupación a través de su sitio web.

Las hermanas -Bonnie, Anita, Ruth y June- comenzaron a cantar en el templo de su padre en Oakland, California, y saltaron a la fama en la década de 1970.

El cuartero ganó el primero de tres premios Grammy por su hit de 1975 "Fairytale", coescrito por Bonnie y Anita.

Bonnie Pointer dejó el grupo a mediados de esa década y se convirtió en solista.

"Debido al talento, el impulso y la determinación de Bonnie, las Pointer Sisters, ganadoras de varios Grammy, existen y han tenido la gran fortuna de pasar dos décadas en la cima de las listas y cerca de 50 años actuando para públicos que agotaron localidades en todo el mundo", dice el comunicado del grupo.

"Nuestra familia está devastada", dijo Anita Pointer a la cadena CNN en un comunicado. "En nombre de mis hermanos, yo y toda la familia Pointer, les pedimos sus oraciones en este momento".

"Bonnie era mi mejor amiga y hablamos todos los días", dijo Anita en un comunicado. "Nunca tuvimos una pelea en nuestra vida. Ya la extraño y la volveré a ver algún día" agregó.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Bonnie.

Entre sus éxitos más importantes se encuentra “I’m So Excited” con sus hermanas, pero también logró entrar en el conteo de Billboard en el puesto 11 con su canción “Heaven Must Have Sent You”.

The Pointer Sisters con Bonnie, June y Anita combinó jazz, soul, funk, rock y country y firmó con Blue Thum Records para su debut homónimo en 1973.