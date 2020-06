Jawy pide disculpas sobre lo ocurrido en Acapulco Shore

El pasado 2 de junio, luego de una larga espera para los fans, se transmitió el primer episodio de la séptima temporada de Acapulco Shore / Milenio

El 'influencer' escribió un comunicado para aceptar que no reaccionó de la mejor manera con su compañera Dania, y que estaba arrepentido por haberla lastimado.

El pasado 2 de junio, luego de una larga espera para los fans, se transmitió el primer episodio de la séptima temporada de Acapulco Shore, sin embargo, lejos de dejarlos con un buen de sabor de boca, a muchos les enfadó el comportamiento de Jawy durante una escena que se salió de control, y en la que lo vimos actuar de una forma muy agresiva en contra de Dania.

En este reality, es muy común ver a los participantes pelear, sin embargo, esta vez se llegó a otro nivel; Dania y Manelyk tuvieron una fuerte discusión que llegó a los golpes, y en su afán por querer separarlas, Jawy se le fue encima a Dania poniéndole su codo y antebrazo en la cara, y después la arrastró por el pasto.

Jawy, en su intento porque no lastimaran a Mane, su novia, reaccionó de la peor forma e incluso lastimó a Dania. En redes, los comentarios negativos ante esta situación no se hicieron esperar, y tacharon al también cantante de 'poco hombre', agresivo, misógino y más adjetivos, pues no es correcto tratar a ninguna mujer (a nadie) de tal forma.

Ante las críticas, Jawy decidió utilizar sus redes sociales para ofrecerle una disculpa a su compañera de show por el daño ocasionado, y al mismo tiempo aclarar por qué reaccionó de tal forma, asegurando que él está en contra de la violencia contra las mujeres.

En Instagram, publicó una foto de un comunicado de prensa, y etiquetó a Dania: "RECONOCER ES TAN IMPORTANTE QUE SE ESCRIBE IGUAL AL DERECHO Y AL REVÉS, no es una indirecta no lo mal interpreten es algo que aprendí hoy tras un error LXS AMO!"

En el comunicado, se lee: "Referente a mi personaje quiero hacerles conocer mi sentimiento tras lo ocurrido en el episodio de estreno. Reconozco y lamente mucho el sentir de Dania Méndez por la situación vivida en el primer día de grabación aquel 11 de febrero 2020 donde ocurrió una pelea entre ella y Manelyk".

"En el susto y afán de intentar separarlas y que no se lastimaran más, tuve una reacción que siento mucho, lo lamento, tal vez sin quererlo, pudieron ser más graves las cosas o llegar a algo peor lastimándolas. En ese momento así reaccioné sin pensarlo, por eso ofrezco disculpas públicas", agregó.

Reiteró que fue un error y que él nunca había reaccionado así, al contrario, recrimina acciones así: "Quiero hacer saber que siempre he ido en contra de la violencia a la mujer y que no justifico mis acciones, por eso lo resiento aún más. Dejo la propuesta a solucionar cualquier diferencia con Dania si así me lo permite".

Hasta el momento, Dania no ha respondido a lo escrito por el 'influencer', pero quienes sí le respondieron, fueron sus seguidores, quienes le dijeron que estaba haciendo lo correcto al pedir disculpas, pero que eso no enmendaría el daño ocasionado, y mucho menos borraría la imagen que ahora tienen de él.