Érika Buenfil no pudo evitar las lágrimas tras acusaciones de Ávalos

Foto: Quien

Luego de que se viera envuelta en una polémica causada por Alejandra Ávalos la actriz Érika Buenfil rompió en llanto pues no han dejado de molestarla.

Y es que por segunda ocasión no pudo evitar las lágrimas al defenderse de las acusaciones que hacía en su contra quien en un tiempo fuese su amiga.

Todo comenzó cuando en una entrevista Ávalos declarara que tanto Érika como Laura Flores le decían que era una persona pasada de peso pero de manera despectiva.

Al principio Buenfil lo tomó como una broma sin embargo cuando se dio cuenta que en efecto no era para nada una broma por parte de Alejandra comenzó toda la polémica pues ambas comenzaron a defenderse.

Pese a que Érika comenzó a defenderse tras las acusaciones de Ávalos esta no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto, pese a que casi de inmediato eliminó los videos varios internautas lograron descargarlos.

A estas alturas del partido, a esta edad, hay cosas que no se valen; y hablar porque se me antoja hablar, en lugar de desear cosas buenas y de desear amor. Son cosas que no son ciertas, soy una mujer de muchos años de carrera... déjenme de molestar, yo no molesto ni me meto en la vida de nadie”, mencionó

La también conocida reina del Tik tok afirmó que Alejandra era una mentirosa, al mismo tiempo agradeció el apoyo a sus seguidores que desde que inició la polémica estuvieron del lado de su lado.

Érika afirmó que tanto ella como Laura eran dos mujeres trabajadoras, respetuosas y responsables y que le parecía justo que otra persona llegara a hablar mal de ellas.

La actriz se ha dedicado a sacar adelante a su familia, a sus hijos y que además de todo no se mete con nadie pues no es una persona conflictiva.

Esperemos que esta polémica termine y que las tres actrices resuelvan por su parte este conflicto, así mismo quien tenga la razón no guarde rencor hacia la