Captan a Lorenzo Méndez de cabanga tras separarse de Chiquis Rivera

En medio de su separación de "Chiquis’ Rivera", el cantante Lorenzo Méndez fue captado cantando muy adolorido y tomando alcohol con unos amigos.

La ruptura de la pareja de Janney Marín, mejor conocida como ‘Chiquis’ Rivera, y Lorenzo Méndez se dio luego de que surgieran varios rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del exvocalista de La Original Banda El Limón.

Ándale! Lorenzo Méndez ahogando sus penas en alcohol pic.twitter.com/1h0kEgnhzu — Saul GC (@SaulGC10694257) June 3, 2020

En un video que circula en redes sociales, se ve a Lorenzo cantando el tema ‘No llega el olvido’, el cual al parecer está dedicado a la hija de Jenny Rivera y la crisis matrimonial que enfrentan, aunque aún se desconoce la fecha en la que fue grabado y si ocurrió después de la separación.

En el clip, se ve al cantante rodeado de botellas y visiblemente afectado sentimentalmente, razón por la que varios de sus fans se han encargado de dedicarle mensajes de ánimo y apoyo en este difícil momento que atraviesa de manera personal.

Por su parte, ‘Chiquis’ Rivera ha dado algunas declaraciones al respecto y aseguró que lo que vive su matrimonio no se debe a los rumores de infidelidad.

"Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad… No hubo infidelidad, hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa".

Los rumores de separación comenzaron luego de que un internauta asegurará Méndez le era infiel a la cantante con una mujer de El Paso y que incluso había imágenes que lo comprobaban.

Por su parte, la mujer identificada como Claudia lo ha negado todo y asegura solo se tomó fotos con él por ser famoso.