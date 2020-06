Cara Delevigne se declara pansexual para describir su identidad

La modelo está trabajando junto a una reconocida marca deportiva en el lanzamiento de una colección por el mes "pride" / El País

La modelo y actriz británica Cara Delevingne confesó que se identifica con el término pansexual para describir su identidad, esto poco después que terminara su relación sentimental con la actriz Ashley Benson.

"La cosa está conmigo, cambio mucho. Me siento diferente todo el tiempo. Algunos días me siento más femenina. Algunos días me siento más como un hombre. Siempre permaneceré, creo, pansexual. Sin embargo, uno se define a sí mismo, ya sea 'ellos' o 'él' o 'ella'. Me enamoro de la persona y eso es todo. Me atrae la persona", dijo.

La actriz de 27 años -quien participó en filmes como Suicide Squad y Ciudades de papel-, también habló sobre su acercamiento a Harvey Weinstein en los inicios de su carrera y cómo, el ahora condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales, la condicionó.

"Harvey fue una de las personas que me dijo que no podía estar con una mujer y también ser actriz. Tenía que tener barba. Me sentí muy desanimada. Tienes una conversación con un amigo y ellos dicen: ‘voy a fingir que estoy contigo pero realmente no te amo’. Creo que cuando me empujaron más de esa manera, me di cuenta de cuánto más necesitaba ir para el otro lado", añadió.

La modelo está trabajando junto a una reconocida marca deportiva en el lanzamiento de una colección por el mes "pride", además de estar en espera de la reanudación de grabaciones de la segunda temporada de la serie Carnival Row, donde interpreta a el hada pansexual "Vignette", que detuvo su producción en marzo debido a la propagación del COVID-19.