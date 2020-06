Exponen posible relación amorosa de Héctor Suárez con una jovencita

/ El Heraldo de México

Era el año 2012 y el rumor de un romance entre Héctor Suárez de entonces 72 años y Brissia de 21 años joven integrante del grupo musical “La Nueva Banda Timbiriche”.

El rumor de esta relación creció luego de que se dieran a conocer varias fotografías en donde se le veía al actor tomado de la mano de la joven cantante mientras caminaban sobre la calle.

Aunque el romance fue desmentido por ambos involucrados, la también playmate en una entrevista alguna vez aseguró que ella jamás se metería con un hombre casado.

“Mi versión fue tal cual, atravesamos y me agarró de la mano el señor porque es muy de energías y de positivismo, me dijo que me iba a pasar energía, no sé cuáles eran sus intenciones, a lo mejor sí quería un romance o algo así y nunca fue claro conmigo. Es un señor casado y la verdad yo no me meto con hombres casados”.

¿Mensajes de amor?

Luego de que se revelaran las fotografías de Héctor Suárez y Brissia tomados de la mano, la joven cantante le envió un mensaje por medio de redes sociales al actor en el cual le dijo:

¡ La alegría y la felicidad ajenas es lo que más molesta a los tristes de espíritu…!

Aunque con este mensaje no confirmó ni desmintió la relación en su momento la revista TVNotas buscó a la madre de la jovencita para confirmar la relación y esto fue lo que dijo:

-Su hija es muy guapa, ¿usted le espanta a los galanes?

“Ella es muy desconfiada, pero ahora está enamorada de un hombre muy mayor”.

-¿A poco?

“Sí, hasta a mí me sorprendió que esté enamorada de un hombre mucho más grande que ella, pero ya le dije que es imposible”.