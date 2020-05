Asegura que Karla Panini intentó quitarse la vida

La fuente destacó que el esposo de Panini es muy coqueto y eso trae serios problemas entre ambos / Infobae

Una mujer identificada como La Parcera ha surgido para revelar secretos de Karla Panini y Américo Garza y ha confesado que La Comarre Güera ha intentado quitarse la vida e incluso, que su esposo la golpea.

La colombiana brindó una entrevista para el programa de Youtube Chisme No Like donde no quiso revelar su identidad; no obstante, asegura ser amiga cercana de la pareja y que ha presenciado la violencia doméstica.

La mujer realizó la cuenta de Instagram llamada “Karla Luna La Verdad”, donde busca revelar secretos sobre el triángulo amoroso.

La amiga de Panini asegura que su objetivo es que las hijas de Karla Luna regresen a manos de su familia de nueva cuenta ya que asegura no están en las manos correctas y la Comarre Güera es emocionalmente inestable.

Compartió que Américo Garza golpeaba a Panini y que ella lo había presenciado, además, de que la comediante es ad!cta a los medicamentos antidepresivos y para dormir.

Vi que Américo la golpeó, sí la golpea mucho, de hecho, eso yo lo vi.

Lo más fuerte que ha revelado es el hecho de que Karla Panini haya intentado quitarse la vida hace dos años con una fuerte dosis de medicamento para dormir.

Te puede interesar: Con glamour y estilo Thalía presenta sus cubrebocas de diamantes

"Esa mujer se ha intentado quitar la vida, para los que no lo sepan, por eso a mí me preocupan mucho las niñas porque están con una persona inestable. Ella se intentó quitar la vida hace dos años, con pastillas para dormir, se tomó una dosis muy alta, lo sé porque ella lo contó, sé que se intentó quitar la vida".

La fuente destacó que el esposo de Panini es muy coqueto y eso trae serios problemas entre ambos; destacó que una mujer se acercó a la comediante cuando estaba embarazada asegurando que tenía un hijo de él.

"Américo es un hombre muy coqueto, mujer que ve mujer que le tira... a mí me pasó con él, fue el motivo por el que me separé de ellos, empecé a ver actitudes que no me gustaban, la mujer es muy celosa, muy controladora, el señor es muy coqueto, a mí me tiraba el perro, me decía cosas fuera de lugar, nunca tuve nada con él".