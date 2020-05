Andrés García revela que todavía le funciona y hace delirar

Andrés García, considerado uno de los actores más atractivos de las décadas 70 y 80 / Listín Diario

Andrés García, considerado uno de los actores más atractivos de las décadas 70 y 80, reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que a sus casi 80 años de edad sigue usando la bombita que se colocó hace varios años.

La bombita la sigo teniendo, sigue funcionando. De hecho, muy curioso, yo siempre me hago análisis, cada tres meses. Me hago análisis de la hemoglobina y de una serie de cosas. Curiosamente, el máximo de testosterona es 10… Voy a cumplir 80 años y me sigue saliendo 8.7, o sea que gracias a Dios todavía hay con qué”.

Fiel a su costumbre, el histrión no pudo negar su gusto por las mujeres, y al ser cuestionado sobre si ahora era hombre de una sola, contestó: “No me metas en problemas… pero ahora a fuerza”.

Cambiando de tema, el histrión le agradeció a su pareja Margarita por su comprensión, pues es consciente de que difícilmente otra mujer lo soportaría por su forma de ser.

Te puede interesar: Así reaccionan los fans ante la despedida de Danna y Ester de “Élite

“Yo soy un hombre aventurero, me arriesgo mucho, por eso se me rompió la espalda, me arriesgo también en los negocios, a veces me arruino, me quedo sin un centavo, y eso cualquier otra mujer quizás no lo hubiera soportado tanto tiempo, pero es mi manera de ser y ella ha aguantado, con pleitos o sin pleitos”.

Finalmente, García contó que desde antes de la pandemia ya padecía estragos económicos, pues hace tiempo se encuentra alejado de los escenarios teatrales debido a su problema y operación de espalda; sin embargo, puso en venta una de sus propiedades y así ha logrado mantenerse.