Lele Pons recuerda cuando supo que su papá es gay

Lele Pons abrió su corazón para compartir cómo fue que se enteró que su padre Luis es homosexual.

En entrevista con un programa de espectáculos, la influencer dijo que desde que era una niña descubrió la orientación sexual de su progenitor, sin embargo, era muy joven para entender lo que estaba ocurriendo con él.

“La primera vez que lo supe, yo no sabía lo que era, pero era muy niña cuando lo descubrí, yo todavía no sabía nada y cuando lo descubrí fue un shock porque lo veía obviamente siempre con mi mamá y yo dije: ‘¿cómo pasó?’, no entendí”, expresó.

La conductora aseguró que desde que reflexionó sobre la situación decidió seguir adelante con su vida y abrazar a Luis con la mejor de las intenciones.

“Siempre lo apoyé, dije: ‘yo lo quiero entender, yo quiero saber qué está pasando’, pero fue un schock para todos”, compartió. Actualmente, la intérprete de “Celoso” tiene una excelente relación con su padre y asegura que disfruta ver la pareja que Luis ja formado con su novio Alfonso: “Me encanta su novio”, dijo.

Agregó que tras este proceso de aceptación sabe que: “amo a mi papá mucho más ahora, es mi mejor amigo, es algo que yo aplaudo y es algo que siempre voy a apoyar”.

Lele aprovechó el momento para contar que cuando ella iba a una escuela relacionada con fe a los 11 años compartió su experiencia en el salón de clases, lo cual llamó la atención, pero entendió que no era algo que solo ocurría en su núcleo familiar.

“Tenía como 11 años compartió el tema en su escuela religiosa y varios de mis compañeros compartieron sus experiencias con familiares cercanos”, dijo.

Finalmente, la influencer hizo un llamado para que las personas dejen de odiar y creen mayor empatía con sus semejantes para poder vivir con armonía.

“La gente tiene que saber que, aunque nosotros proyectamos que nosotros no estamos dolidos o esto, sí lo estamos y no es correcto pensar que odiar es cool, eso no es bueno, ponte en el lugar de la otra persona”, concluyó.