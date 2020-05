¡Rompió el silencio! Mauricio Ochmann da detalles de su separación con Aislinn

El actor reveló detalles de la pausa en su matrimonio con la actriz, cómo es su relación actual y además se refirió a los rumores de infidelidad que surgieron tras la ruptura/ Univision

Mauricio Ochmann habló por primera vez sobre su separación de su todavía esposa Aislinn Derbez más de dos meses después de que ambos anunciaran la impactante decisión.

En una entrevista con el programa Hoy, el actor reveló detalles de la pausa en su matrimonio con la actriz, cómo es su relación actual y además se refirió a los rumores de infidelidad que surgieron tras la ruptura.

“Ais y yo nos queremos mucho, somos familia y esta padrísimo el poder seguir conviviendo como familia, como papás de Kai y poderla celebrar el Día de las Madres, es una gran mamá”, contó sobre la dinámica que mantiene con la intérprete desde que se separaron.

Asimismo, negó que haya un tercero involucrado en el divorcio como divulgaron algunos medios y afirmó que en las duras circunstancias ha prevalecido el amor y armonía.

“Me da un poco de risa, pero también un poquito de ‘no manches, hasta dónde se meten y lo que pueden inventar’. No hay sangre, no hay traición, no hay culpables, es una situación bonita, en amor y en armonía. Siento que las relaciones con el tiempo cambian”, explicó.

De igual forma, indicó que el proceso lo han "trabajando desde hace muchos meses" y destapó que entre ambos se habían prometido desde “siempre” terminar el romance si en algún momento se sentían infelices.

“Hay tantos ejemplos de tantos matrimonios y parejas que se quedan desde la misma manera y viven infelices toda su vida. Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, que, al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero y así lo hemos hecho y ella está feliz y yo también. Nos adoramos y la bebé también está feliz. Entonces podemos convivir como familia sin ningún problema”, dijo.

Así se llevaba con los Derbez

Durante su conversación con la presentadora Andrea Escalona, el protagonista de “R” también se abrió sobre su relación con la dinastía Derbez y aseguró que el famoso apellido “nunca le pesó”.

“Estoy muy agradecido con la familia y las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho a todos y de repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo porque al final somos familia”, señaló.

No obstante, Mauricio Ochmann admitió que no tuvo la mejor experiencia en el reality familiar "De viaje con los Derbez".

“A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality, mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar, el género reality”, sentenció.