Acusan de racismo a Kim Kardashian por el color de su línea de cubrebocas

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' estuvo en pláticas para transformar sus 5 fábricas de Skims en un lugar donde se pudieran crear una gran cantidad de cubrebocas /Miami Diario

Kim Kardashian vuelve a dividir opiniones durante la cuarentena, en esta ocasión, lo hizo a partir de una de sus acciones para tratar de ayudar en la actual pandemia de COVID-19 que seguimos enfrentando muchos países en el mundo (entre ellos México y Estados Unidos).

El pasado fin de semana, Kim Kardashian nuevamente dio de que hablar al lanzar su propia línea de cubrebocas, con ayuda de su exitosa marca de fajas modeladoras, ropa interior y pijamas 'Skims'.

Como ya nos había adelantado en una reciente entrevista con The View, la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' estuvo en pláticas para transformar sus 5 fábricas de Skims en un lugar donde se pudieran crear una gran cantidad de cubrebocas, gel antibacterial y máscaras de uso médico para que puedan ser utilizadas en hospitales estadounidenses.

Además de la fabricación de cubrebocas y gel, la empresaria de 39 años donó un millón de dólares con la finalidad de apoyar a las familias más vulnerables y afectadas por el coronavirus, por medio de la organización Baby2Baby.

Y el momento del lanzamiento de sus mascarillas protectoras llegó, pero esto no fue tan bien recibido como Kim esperaba.

¿Por qué Kim Kardashian fue acusada de racismo por sus cubrebocas de Skims?

Esta celebridad planea destinar el 100% de las ganancias de sus cubrebocas a las víctimas del covid-19, además de que donaría miles de mascarillas a algunas fundaciones.

Pero lo que indignó a los usuarios de internet no fue esto sino la desatinada elección de color de una de sus face masks.

Y es que una modelo de su campaña aparece con un cubrebocas de color negro, cuando se supone que las mascarillas deberían ser de tonos nude y hacer match perfecto con el tono de piel de cada persona.

Este hecho fue considerado racista por muchas personas y provocó varias reacciones negativas en redes sociales.

'Los otros tonos de piel están bien, ¿pero por qué no pudiste hace un color café oscuro?', le preguntó una usuaria de Twitter a Kim.

'El tono nude negro para la modelo es inexacto, ofensivo y culturalmente fuera de contacto', fue otra de las críticas que recibió Kim Kardashian.

Sin emabrgo, hasta ahora, la hija de Kris Jenner no ha dado ningún comentario para responder a esas críticas.