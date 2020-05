Adele afirma que siente vergüenza por su nueva y mejorada figura

Una fuente cercana a la intérprete de "One and only" mencionó que Adele lleva más de un año luciendo como hoy en día, y que ha gastado miles de dólares comprando nueva ropa / Publimetro

Luego de haber bajado 45 kilos Adele luce espectacular, aunque siempre ha sido hermosa el bajar de peso le ayudó mucho sin embargo parece ser que se avergüenza de su nueva figura, afirman.

Hace pocos días compartió una fotografía en su cuenta de Instagram pues cumplió 32 años de edad, dejando a todo mundo con la boca abierta.

Durante bastante tiempo Adele decidió darle un giro a su vida y optó por bajar de peso, cambiando sus hábitos alimenticios y haciendo mucho ejercicio.

Desde el momento que compartió su última fotografía miles de comentarios positivos comenzaron a desfilar por su publicación aunque incluso siempre habrá uno que otro que comience a criticar pero esos fueron minoría.

De acuerdo a la revista TV Notas una fuente cercana a la intérprete de "One and only" mencionó que Adele lleva más de un año luciendo como hoy en día, y que ha gastado miles de dólares comprando nueva ropa inclusive para algunos eventos posteriores.

A pesar de todo ello revela la fuente de la revista que en algunas ocasiones la británica no se hace a la idea de su nuevo cuerpo y que inclusive en algunas ocasiones se ha sentido avergonzada por su apariencia.

"A veces le resulta difícil creer que se ve tan bien como la gente dice. Ella dice que se sorprende cuando se mira en el espejo pero que realmente disfruta comprando ropa nueva".

Aunque admite que le abruma un poco la suma atención que ahora recibe también eso le da un poco de pena, pues aunque sabe que hoy luce mucho mejor por su salud quizá en algunas ocasiones se siente un poco incómoda.

"Se está divirtiendo mucho probándose cosas, desde vestidos cortos hasta creaciones para lucir en la alfombra roja. ¡Es como si estuviera recuperando el tiempo perdido y ha gastado miles de dólares!”, compartió la fuente.