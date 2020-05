Actriz Susana Zabaleta le escupe a un trabajador y la tildan de prepotente

Zabaleta ya salió a desmentir estas acusaciones y afirmó que no busca "hacerle publicidad a alguien que solo quiere ser alguien" / Revista Fama

Hace unos días, un diseñador de imagen llamado José Ramón Fernández tachó de prepotente a la actriz Susana Zabaleta.

José Ramón dijo a una revista de circulación nacional que hace años, cuando coordinaba una sesión de fotos con la cantante, ella se portó muy grosera con él e incluso le escupió en las manos.

Hernández contó que a Zabaleta no le gustó la selección de vestuario que el stylist escogió para ella, en una sesión de fotos, acción por la que supuestamente la famosa le habría escupido:

“Se puso muy pesada y cortó muy pronto las fotos del primer cambio. Al terminar le dije que estaba para apoyarla, me acerqué y estiré mis manos para que me entregara los aretes. Se los quitó, los aventó y me escupió en las manos”.

Pero, ¿qué dice la famosa sobre esta acusación que la calificó como una mujer grosera y prepotente?

Sin embargo, en entrevista con De Primera Mano, Zabaleta ya salió a desmentir estas acusaciones y afirmó que no busca "hacerle publicidad a alguien que solo quiere ser alguien".

Yo nunca he sido grosera. Hay gente que se quiere hacer publicidad por medio de estas cosas, yo nunca he salido encuerada en una revista, nunca me he peleado con mi hija y lo he publicado, no enseño las nalg*s, soy neta. ¿Cómo le voy a hacer publicidad que quiere ser alguien? No caigamos en eso”.

“Cuando le digo algo a alguien se lo digo de frente y la gente lo sabe".