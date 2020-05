“Dejá de mandarle mensajes a mi esposo”, conductora le reclama a Karla Panini

Para Karla Panini las cosas no pintan muy bien, pues se ha bautizado por los usuarios de redes sociales como la mujer más odiada de todo México / MVS Noticias

Luego de que se publicaran recientemente unos audios de conversaciones entre Karla Luna y Karla Panini donde aceptaba su traición en contra de la Comadre Morena, al quedarse con su entonces esposo, Américo Garza, otro escándalo se suma en su lista.

Para Karla Panini las cosas no pintan muy bien, pues se ha bautizado por los usuarios de redes sociales como la mujer más odiada de todo México, por lo que ha sido blanco de un sinfín de críticas, ataques y memes.

Para rematar, la conductora del programa Chisme No Like, Elisa Berstain, se le fue a la yugular a la Comadre Güera durante su programa de YouTube en vivo, exigiéndole que no le estuviera mandando mensajes a su marido, Pepe Garza.

“Panini, deja de estarle hablando a mi marido, dejándole mensajes para acusarme de lo que estoy diciendo. Deja de estarlo haciendo porque él tiene su programa y yo soy independiente, así que, si piensas que por medio de él vas a poder manipularme, deja de estarle mandando mensajes a mi marido”, enfatizó.

Elisa Beristain fue contundente, y además, le advirtió a Karla Panini que a ella no la iba a manipular, como lo hizo con Karla Luna.

“Voy a seguir hablando lo que yo sé y lo que yo quiera, ya estuvo bueno. Si crees que te le pudiste meter a la otra para estarla manipulando y ya hasta tenías tu plan de quedarte con las hijas, cosa que estás haciendo, conmigo no te metas ¡oíste!”, finalizó.

Los conductores de Chisme No Like criticaron el actuar de Karla Panini contra Karla Luna, e incluso, Elisa aseguró que los mensajes que la familia mostró hace unos días en los que se comprobaba la traición de la comediante, ya se los había mostrado en vida la comadre morena. Al minuto 18:00, la conductora reclamó a Panini que esté acosando a su esposo para evitar que sigan hablando del tema.