"Nunca había amado a nadie como a Belinda", confiesa Lupillo Rivera

Belinda flechó por completo a Lupillo Rivera, el cantante confesó el gran amor que sintió por la hermosa actriz / Telemundo 51

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino”, Lupillo Rivera hizo varias confesiones.

Lupillo Rivera y Belinda fueron coaches en el reality show "La Voz" de TV Azteca, durante la emisión Lupillo y Belinda sostuvieron un tórrido romance de manera secreta, la información de su relación sentimental fue revelada por la prensa cuando los cantantes ya habían terminado.

"Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

“Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Sí, fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto”, comentó.

Durante su relación el cantante se tatuó en el brazo la cara de la actriz, y a pesar de que ya no tienen nada que ver, él se rehúsa a curbir el tatuaje.

“El tatuaje fue un reto que hicimos, cumple el reto y le di mi palabra de que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo… Hasta que me muera, ahí se va a quedar el tatuaje”, agregó.

Además, Gustavo Adolfo se permitió preguntarle si le hubiera gustado envejecer al lado de la intérprete de “En el amor hay que perdonar” y él se negó a contestar.

“Hubiese sido una historia de amor muy hermosa, solo esto te digo”, finalizó.