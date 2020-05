Frida a Alejandra: "Una cosa es parir y otra es ser madre"

Frida Sofía ha hecho fuertes acusaciones hacia su madre que implican abuso de sustancias y violencia intrafamiliar / América TV

Frida Sofía Dice estar cansada de que nadie le crea, después de haber declarado todo lo que sufrió durante su infancia al lado de su madre.

A través de sus redes sociales Frida Sofía ha hecho fuertes acusaciones hacia su madre que implican abuso de sustancias y violencia intrafamiliar, por lo que desde hace tiempo se ha vuelto una guerra entre madre e hija que no parece tener un final próximo.

A través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, Frida Sofía dijo estar cansada de que nadie le crea debido a la popularidad de su madre y las declaraciones que Alejandra Guzmán y algunos miembros de su familia han hecho en su contra.

No estoy tratando de manchar la imagen de nadie ni de victimizarme(...) hablo de mi mamá porque viví con ella y porque siempre que iba a casa de mi papá su actitud cambiaba radicalmente...

Además habló de la cantidad de comentarios que ha recibido en los que la acusan de buscar popularidad a través de la controversia, por lo que Frida Sofía aseguró estar cansada de la gente, que no sabe nada de los problemas que vivió al lado de su madre, y que se atreve a aconsejarla o a tacharla de víctima.

Y si no lo digo lo voy a escribir, he documentado tantas cosas porque sabía que nadie me iba a creer(...) déjenme contar mi historia y después decidan si me odian(...) déjenme mostrar pruebas...

Frida Sofía ha declarado que contará su parte de la historia y asegura que una madre no es la que te da a luz únicamente, y que si la gente está tachándola de loca, estaría dispuesta a que la evalúe un psiquiatra, siempre y cuando su madre la acompañe.

Y es que recordemos que hace algunos días Alejandra Guzmán realizó algunas declaraciones contra su hija que hicieron que incluso su madrastra Beatriz Pasquel saliera en su defensa, publicando un mensaje de apoyo a Frida Sofía.