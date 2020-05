Luisito Comunica critica la canción que Camilo le dedica a Evaluna

Camilo respondió a las críticas de Luisito Comunica/ La Verdad Noticas

El youtuber Luisito Comunica se encuentra protagonizando una nueva polémica en las redes sociales al compartir en sus historias de Instagram un par de videos donde habla acerca de “Favorito”, la canción que Camilo Echeverry le dedicó a Evaluna Montaner hace varios meses.

“La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica: Tengo cosas mejores y me estoy conformando, el brother le dice a la chica, literal, he comido en los mejores restaurantes, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas super modelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, me conformo”, declaró Luisito Comunica en Instagram.

De igual manera el famoso youtuber señaló que entiende que “Favorito” es una canción de amor muy bonita y que a través de ella puedes decirle a tu pareja que no necesitas nada más estando a su lado, pero también se entiende como si alguien tratará de decir que podría tener mejores cosas con otras personas aunque al final se conforma y se queda con ella.

Camilo responde a las críticas de Luisito Comunica

Esta dura crítica de Luisito Comunica a la canción que Camilo le dedicó a Evaluna Montaner, el cual forma parte de su nuevo álbum musical titulado “Por Primera Vez”, no fue del agrado del famoso cantante colombiano, quien en su cuenta de Instagram decidió mandar un mensaje que se cree está dirigido hacia el youtuber.

“Si ustedes sienten que tienen que compartir cosas con el mundo y decir cosas, tienen que hacer las paces desde el principio con la idea de que va a haber un montón de gente que no los va a entender. Que no importa que tanto ustedes señalen la luna, hay gente que les va a mirar el dedo y eso está bien… no hay que tomárselo personal”, declaró Camilo en Instagram.

La relación sentimental de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner ha sido duramente criticada en las redes sociales ya que aseguran que el cantante es muy empalagoso con su pareja, pero eso es algo que a ambos famosos no les importa pues se encuentran muy felices de demostrarse su amor de todas las maneras posibles.