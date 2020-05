“No me acostaría con alguien que ha estado con Frida”, la Guzmán negó traición a su hija

Alejandra aceptó que ella y su hija necesitan ayuda profesional / Infobae.

Parece que la polémica en torno a Frida Sofía y a Alejandra Guzmán no parece tener fin, pues luego de reavivarse recientemente por las controvertidas declaraciones de la joven de 28 años, la rockera colgó un vídeo en su perfil de Instagram donde dio a conocer su postura en esta historia.

En dicho clip, Alejandra aceptó que ella y su hija necesitan ayuda profesional, pues la relación está sumamente fracturada y la actitud de su hija ha sido muy violenta tanto contra ella como con otras personas.

Entre las acusaciones que Frida le hace a su madre es el hecho de que se sintió abandonada durante su infancia debido a los compromisos laborales de Guzmán, una de las razones por las que Frida se ha distanciado de ella al grado de tenerla bloqueada en el teléfono.

“Ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor déjenme pasar tranquila mi cuarentena y dejen esto en paz, ya no le den más aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios...”, fueron las declaraciones de Alejandra Guzmán, quien rechazó contundentemente haberse involucrado con quien fuera la pareja de su hija: el modelo Christian Estrada.

“Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, por mí, por todos mis fans que me aman y me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida”.

Una ausencia en los momentos más duros

La cantante de Ten cuidado con el corazón y Mala hierba destacó que los errores que pudo haber cometido en el pasado no son razón suficiente para que ahora ella sea “el bote de basura” de su hija, señalando también que en las múltiples operaciones a las que se ha sometido, la joven nuca estuvo al pendiente de su salud, hecho que aceptó, le dolió.

Además, Alejandra explicó que gracias a sus años de trabajo es que su hija unigénita ha estado viviendo con lujos y un hogar dónde comer y reconoció que ha tratado de recuperarse revisando todos sus defectos de carácter para ser una mejor persona y una mejor madre, en lo que ella menciono “Mis doce pasos”, en referencia al conocido tratamiento vinculado a la organización de Alcóholicos Anónimos.

La Guzmán, como es conocida por sus fans, contó que Frida es quien no la ha dejado acercarse a ella, y que la única vez que intentó entablar comunicación con su hija el día de su cumpleaños, ésta sólo le correspondió con insultos.

Ella insiste en que tiene un vídeo, el cual no existe, porque yo nunca he tenido nada que esconder en mi vida y menos algo tan bajo como lo que se me acusa, que es falso, totalmente falso, y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir

La cantante expresó que tiene conocimiento de que las actitudes violentas de su hija también le han acarreado problemas con su padre y la pareja de éste: “Yo me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó. Realmente sí necesitamos una terapia de un psicólogo”.

“Me he comunicado con ustedes con música, he escrito mucho y también he buscado la manera de acercarme a ella, pero ella no quiere, su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí. Hay la necesidad de una terapia (...) Espero que ella logre también todos sus sueños”.