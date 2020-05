Expareja de Kourtney Kardashian recae en las drogas

Tras la muerte de sus papás, Scott ingresó a rehabilitación, en diferentes etapas. Foto / Revista Clase

Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian y padre de los tres hijos de la socialité, vuelve a dar de qué hablar, pues recientemente se reveló que regresó a un centro de rehabilitación por abusar del consumo de drogas, problema que ya había tenido en el pasado.

Algunos medios de comunicación en Estados Unidos confirmaron que la estrella del reality show Keeping Up with the Kardashians, ingresó a un centro de rehabilitación en Edwards, Colorado, la semana pasada tras tener problemas con sustancias.

"Es cierto. Scott se registró la semana pasada. Recibió mucha orientación de Kourtney y ella exigió que recibiera ayuda. Las cosas han estado mal las últimas semanas y Kourtney no le permitirá estar cerca de los niños a menos que reciba tratamiento", reveló una fuente cercana a la familia.

Esta no es la primera vez que esto pasa, ya que durante varios años ha tenido problemas con este tipo de situaciones, sin embargo, Scott se había mantenido sobrio durante los últimos años e incluso había detallado sus problemas para las cámaras del reality show de la familia más famosa del entretenimiento.

La última vez que él mismo decidió buscar tratamiento fue en 2017, después de algunos problemas con su expareja y, según informes, fue hospitalizado.

Una fuente cercana al famoso comentó a E! Entertaiment que ahora que mantiene una relación con la joven modelo Sofía Richie, ella habría tenido un gran impacto positivo en la vida de Disick, principalmente en su salud.