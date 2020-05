Lizbeth Rodríguez ataca a Juan Pantoja: “¡Está actuando!”

En su cuenta de Twitter la ex "Chica Badabun" aseguró que el cantante solo está actuando. Foto / Debate

Como una de las protagonistas en el escándalo que desató la ruptura entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, la youtuber Lizbeth Rodríguez se lanzó sin piedad contra el primero por la canción que lanzó hace unos días.

Pantoja dio a conocer su sencillo Error, en donde mencionó -entre otras cosas: “He fallado tengo que admitirlo/He lastimado a los que me han querido/Sé que me equivoqué”.

La letra de la canción hace un recuento por la difícil infancia de Juan de Dios y cómo eso lo llevó por malos caminos.

En el video de la canción, Pantoja apareció profundamente conmovido e incluso llorando, pero Lizbeth Rodríguez no le creyó.

De hecho, cientos de voces se sumaron en redes sociales para atacar a Pantoja, pues consideraron que estaba lucrando con su drama personal.

Sin mencionar nunca el nombre del youtuber, Lizbeth escribió varios mensajes en Twitter que hacían clara referencia a él y a la canción.

Ya les dije que

Está actuando! ... Lleva acento? — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) May 1, 2020

“Clases de actuación fáciles para ti en 5 minutos! Si quieres ‘intentar llorar’: -No parpadees (a ver si te salen lagrimas) - Ve directo a la luz por tiempo prolongado -Pícate los ojos”.

En un siguiente mensaje, la ex “Chica Badabun” escribió: “¿ya les dije que de está actuando...lleva acento?”.

Más adelante compartió un meme de "Cositas" con la frase "hoy haremos un origami con tu papel de víctima", haciendo referencia a la manera en que Pantoja ha enfrentado su ruptura con Kimberly Loaiza.

Lizbeth no dejó de lanzar indirectas a Pantoja y en un tuit más escribió:

Por si tenían dudas de cómo es un hombre tóxico 🥂 — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) May 2, 2020

El papel de Lizbeth en el escándalo

Rodríguez cobró notoriedad en medio de la polémica que rodeaba a Pantoja y Loaiza pues ella aseguró que Juan de Dios le fue infiel con el fotógrafo de ambos, Kevin Achutegui, e incluso mostró una conversación donde éste lo confirmaba, aunque fue señalada como falsa.

“Se me hace muy bajo lo que esa mujer hizo, no pretendo ponerme a pelear con ella y a insultarla como ella lo ha hecho”, explicó Juan de Dios en un video poco después de que se desatara el escándalo. “Cómo una mujer que navega con la bandera de que apoya el movimiento puede ocasionar tantos problemas en una familia, ella no se tentó el corazón para mentir”.

Foto: La conversación de la ex chica badabun fue tachada de falsa / Infobae

En medio de las acusaciones de infidelidad contra Juan de Dios, también se dieron a conocer videos íntimos del youtuber, quien señaló como responsables de la filtración a la propia Lizbeth y al CEO de Badabun, César Morales.

“Eres buena para mentir, para actuar, no creo que te dure mucho”, añadió Juan de Dios sobre Lizbeth.