Colate reacciona a video de Paulina Rubio: "Es un tema preocupante"

Colate, expresó su preocupación por la madre de su hijo. Foto / Mujer Hoy

El bochornoso video que protagonizó Paulina Rubio para promover la campaña "Quédate en casa" ha dado muchísimo de qué hablar y, aunque la cantante fue la primera en reírse de las críticas que recibió, ahora fue su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ , quien opinó sobre el video.

El padre de Andrea Nicolás, el hijo mayor de la mexicana, concedió una entrevista a la agencia Europa Press. ¿Qué opina del controvertido video de su exesposa donde desafina y se comporta extrañamente?

"Desgraciadamente sí lo he visto, muchas veces hago esfuerzo para no ver cosas que no me gustan, pero en este caso creo que me lo han enviado como 300 veces y desgraciadamente lo he visto", aceptó. "Es un tema triste y preocupante, es un tema que me apena y me preocupa muchísimo, tampoco me sorprende, pero evidentemente es triste", puntualizó.

Sobre cuál es su opinión de lo que se rumora en redes sociales (cibernautas aseguran que ‘La chica dorada’ había consumido alguna sustancia), el empresario aseguró: "Tampoco creo que estuviera haciendo lo que dicen que estaba haciendo. Pero sí es evidente que el comportamiento y su estado no es bueno y creo que debería hacer algo al respecto".

Hasta ahora, Paulina Rubio no se ha pronunciado explícitamente de la controversia, lo que sí hizo fue publicar otro video en el que se burla de sí misma y de los errores cometidos durante su actuación en vivo. En este video recurre a varias de sus canciones para abordar las equivocaciones que tuvo; con Nada fue un error y Yo no soy esa mujer dio a entender que sabe que falló, pero aún así lo toma con humor.

Por su parte, Colate, quien se ha enfrentado los últimos años a Paulina por la custodia de su hijo, expresó su preocupación por la madre de su hijo: "Yo la conozco mejor que nadie y es un tema que me entristece y me preocupa mucho, pero no puedo hacer nada", finalizó.