Juan de Dios Pantoja: “Siempre me arrepentiré por perderla”

Los integrantes de la pareja conocida como Jukilop han tomado rumbos muy diferentes. Foto / Gossipvzla

A unos días del escándalo que los puso en el ojo del huracán, Kimberly Loaiza ha retomado poco a poco sus actividades para no perder el contacto con sus seguidores, mientras que Juan de Dios Pantoja prefirió cerrar su canal de YouTube y continúa en busca de una reconciliación.

Hace dos semanas, Twitter se convirtió en el escenario de una cruda revelación impulsada por la ex “Chica Badabun”, Lizbeth Rodríguez: la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza.

Rápidamente los rumores invadieron las redes sociales y en cuestión de horas, los tres famosos se involucraron en un intenso cruce de comentarios que incluyó la publicación de videos íntimos y el quiebre de una de las parejas más queridas del internet y también conocida como Jukilop.

Tras las horas más oscuras del escándalo, es Loaiza quien ya da muestras de querer continuar con su vida, a pesar de que su vida privada quedó expuesta.

Te puede interesar: “¿Cómo es Maluma en la cama?”, Anitta hace impactante revelación

La intérprete de No seas celoso usó su cuenta de Instagram para compartir una rutina de ejercicios al interior de su casa, donde permanece resguardada ante la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo por el coronavirus.

El panorama para su ex pareja, Juan de Dios Pantoja parece muy diferente. Al inicio de esta semana anunció que cerraría su canal de YouTube con más de 19,4 millones de suscriptores.

En Instagram opinó sobre los testimonios falsos de jóvenes que aseguraron haber tenido una relación con él. Según el youtuber, estas personas terminaron negando la veracidad de sus declaraciones iniciales.

En Twitter, el youtuber explicó que sus conductas son siempre tomadas a mal, mientras que las de su ex pareja ni siquiera han sido notadas, por lo que pidió a sus seguidores evidenciar los maltratos que recibió en su relación.

Támbien puedes ver: Laura Bozzo comparte inédito video y cibernautas se ‘asustan’

Foto: El famoso youtuber dijo que siempre se arrepiente de perderla / Infobae

“¿Por qué LOS HATERS estarán tan pendejos? Jamás en la puta vida me pondría en contra de Kim, aunque ya no me acepte y me deje para siempre, PRIMERO ME MATO ANTES DE TIRARLE A ELLA, esa mujer no merece nada de lo que le tiran, ella de verdad sí tiene buenos sentimientos”, aclaró.

Y agregó que está muy arrepentido de los últimos acontecimientos: “Ella para mí siempre será la persona con mejor corazón que conozco, y ademas me regaló a la niña de mis ojos, eso la hace aún más especial para mí y siempre me arrepentiré por perderla...”.