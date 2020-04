Josseling Valle y Gerardo Santamaría cuentan todo sobre su noviazgo

Foto: El amor que se juran los dos jóvenes presentadores de Mañaneros, en TN8 / Instagram Gerardo Santamaría

Josseling Valle y Gerardo Santamaría han protagonizado uno de los momentos más comentados en la tv nacional. Y es que la presentadora de Mañaneros TN8 ha hecho pública su relación sentimental con su compañero de labores.

Después de tanto tiempo y de muchas especulaciones los presentadores hacen pública su relación y deciden compartirla con sus seguidores en las redes sociales.

Fue la misma Josseling quien publicó un collage de varios momentos compartidos con el presentador. “Sé que te hice esperar demasiados años, pero alguna vez te dije que el día llegaría y sería nuestro momento”, escribió la "chela".

Minutos más tarde Gerardo Santamaría respondió con otra publicación en su cuenta de Instagram donde aparecen muy acaramelados como dos tortolitos. ¡Ah!, pero eso no es todo, a la imagen le acompañaban letras de la canción “Cómo te echo de menos”, de Alejandro Sanz.

Gerardo nos compartió de manera personal qué fue lo que le gustó de Josseling. "Su forma de ser, es muy natural y tenemos muchos gustos en común, cada vez que salíamos juntos como siempre la pasamos bien", explicó.

El tiempo oportuno

El tiempo para Santamaría no fue un obstáculo. "Nunca, yo sabía que algún día ibamos a coincidir y estar los dos solteros", comentaba el "Che" al momento de la entrevista, aunque por último nos dejó claro que el tema boda para él no es un una prioridad pues esto es solo el comienzo de su historia.

Por otro lado, descubrimos que la clave para lograr conquistar el corazón de Valle fue la calma. "Tenemos tiempo de ser amigos y confidentes, y cuando quedé soltera esperé un tiempo, cuando me di cuenta que había cerrado ciclo le empecé a enamorar", respondió la "Chela".

Conversando con Josseling también contó que su relación con Gerardo venía desde hace muchos años. "Siempre nos hemos entendido, al terminar nuestras relaciones fuimos un apoyo mutuo; lloramos, reímos", comentó.

¿Planes a futuro?

"No me estreso por eso, nunca ha sido mi sueño casarme, no es algo que me preocupe, soy de las personas que piensan que hay que dejar fluir las cosas, vivir el presente porque del futuro nunca se sabe. Si funciona excelente y si no seguiremos siendo amigos como en los últimos 8 años", dijo Valle.

Al preguntarle a los tórtolos: ¿Cómo era eso que ellos ya habían tenido una relación anterior?, no quisieron opinar al respecto, aunque en un video live de Josseling donde se conectó con Gerardo en días anteriores, revelaron que su romance único fue cuando ella tenía 17 años, por eso Josseling dice que él ha esperado muchos años por esta oportunidad.

Propuesta de matrimonio

De manera confidencial reveló que hace un mes el mencionado galán le propuso vivir juntos y hasta casarse, sin embargo hasta ahora ambos decidieron que el tiempo decida qué pasará entre ellos.

Ambos opinan que tener una relación en su centro de trabajo no era una opción en su momento, pero han logrado mantener su relación fuera de lo laboral.

Sin duda alguna el que persevera alcanza y esta pareja es claro ejemplo del verdadero amor. ¿Será que la próxima noticia sea la visita de la cigüeña? Te invitamos a estar pendientes de más historias de amor que solo TN8 te puede contar.