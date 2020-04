Mamá de Edith González cree que su hija aún vive (video)

Desde marzo pasado, Velázquez había advertido sobre la depresión por la que atravesaba la madre de la estrella. Foto / Hola.com

El próximo 13 de junio se cumplirá el primer aniversario luctuoso de de la actriz Edith González , quien falleció a causa del cáncer de ovario que se le diagnosticó en 2016, algo que su mamá, Ofelia Fuentes, parece aún no asimilar.

De acuerdo con Lorena Velázquez, una de las amigas más cercanas de la madre de la fallecida actriz, doña Ofelia aún no supera la depresión que la aqueja tras la pérdida de su hija.

La veterana actriz contó en entrevista con el programa de espectáculos De primera mano, que la madre de Edith se encuentra en una casa de descanso en Cuernavaca en donde es asistida para tratar su depresión, ya que según Velázquez, esta enfermedad le hace creer que su hija aún está viva.

"Tiene gente que la trata muy bien", explicó en la entrevista. “"Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. "Ella lo único que te dice es 'bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita".

"Está muy deprimida. Esas cosas son muy fuertes", lamentó Lorena Velázquez. De acuerdo con la intérprete, el hijo de Ofelia Fuentes, Víctor González, fue quien decidió llevar a la señora al centro donde está internada para que pueda estar rodeada de atención todo el tiempo ya que en la Ciudad de México se encontraba sola.

Agregó que el aislamiento por la pandemia de coronavirus fue un factor determinante para que se tomara la decisión: "Estaba solita, no podían visitarla. Ya nadie podíamos ir a visitarla".

Desde marzo pasado, Velázquez había advertido sobre la depresión por la que atravesaba la madre de la estrella de Corazón salvaje: "No se deja ayudar y lo único que quiere es alcanzar a su hija, no quiere nada más que alcanzar a Edith. Cuando la gente está así, hay que dejarla que diga y piense como quiera, no la vas a regañar. La muerte de un hijo o hija debe ser lo peor", dijo.

Lorena Velázquez también compartió que Constanza Creel, la hija Edith, se recupera del duelo junto con la familia de su padre biológico Santiago Creel: "Vive con su papá y tiene dos medias hermanitas y la esposa de Creel la quiere mucho", aseguró. "Debe de estar muy triste, pero dentro de todo tiene una familia, creo que está muy bien", señaló.